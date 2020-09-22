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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Muhammed Gönülaçar: "Avrupa'da boy göstermek istiyorum..."

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Muhammed Gönülaçar: "Avrupa'da boy göstermek istiyorum..."
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Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Muhammed Gönülaçar, Süper Lig'de oynamanın heyecan verici olduğunu belirterek, "Merdivenleri yavaş yavaş tırmanarak istediğim lige geldim. Burada da tutunmak istiyorum." dedi.

Sezon öncesi mavi-beyazlı ekibin Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Muhammed Gönülaçar, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un büyük bir camia olduğunu söyledi.

Muhammed Gönülaçar, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarıları ve taraftarıyla ülkede nam salmış, sevilen, sayılan bir camia, bu yüzden tercihim Erzurumspor oldu. 'Dadaş' olduk. Şehir takımı olduğu için dışarıda gösterilen ilgi, alaka çok hoşuma gidiyor. Daha önce Ankaragücü ve Şanlıurfaspor gibi şehir takımlarında oynamıştım. Bu duyguyu biliyorum, o yüzden buraya geldim."

BB Erzurumspor, Kayserispor hazırlıklarına devam ediyor
BB Erzurumspor, Kayserispor hazırlıklarına devam ediyor

Takımıyla iyi bir sezon geçirmek istediğini ifade eden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, şöyle konuştu:

"Şu anda çok mutluyum ve her şey yolunda. Takım içinde iyi bir arkadaşlığımız var. Sonradan geldim ama bizi iyi benimsediler. Takım ve kendi adıma umarım iyi bir sezon geçer. Ben her şeyi basamak olarak görüyorum. 3'üncü Lig'de başladım, 2'nci Lig'de şampiyon olduktan sonra 1'inci Lig'e çıktım. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final oynadım. Şimdi de nasip oldu, merdivenleri yavaş yavaş tırmanarak istediğim lige geldim. Burada da tutunmak istiyorum."

- "Avrupa'da boy göstermek istiyorum"

Kariyerini daha büyük işler yaparak yükseltmek istediğini vurgulayan Muhammed Gönülaçar, bu potansiyele sahip olduğuna inandığını kaydetti.

BB Erzurumspor 1-2 Sivasspor | Maçın özeti
BB Erzurumspor 1-2 Sivasspor | Maçın özeti

Muhammed Gönülaçar, şöyle devam etti:

"Her futbolcu gibi ileride Avrupa'da boy göstermek istiyorum. O potansiyelin, o gücün kendimde olduğunu biliyorum. Bunun için daha da çok çalışmaya gayret gösteriyorum. Ümraniyespor'da benim için çok önemli 2 sene geçti ve bu sürede kendimi çok geliştirdim. Semt takımı olmasına rağmen çok güzel bir camia. O da benim için güzel bir basamaktı. Şu anda istediğim yerdeyim. Umarım daha daha iyi olacağını düşünüyorum."

Mavi-beyazlı taraftarların ilgisine değinen Muhammed Gönülaçar, "Taraftarlar bana sosyal medyadan çok ilgi gösteriyor. Bu ilgiden dolayı çok memnunum. Taraftarlar ile buluşup onların önünde mücadele etmek istiyorum. Büyük camialarda mücadeleci ruhumla kendimi kabullendirdim, taraftarların beni daha çok seveceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

 

Muhammed Gönülaçar: Avrupada boy göstermek istiyorum...

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