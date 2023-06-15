Son Dakika: Bayern Münih'in hedefi Kim Min Jae!

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Şampiyonluğun ardından hemen harekete geçen Bayern Münih yönetimi öncelikle Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn ile yolları ayırdı ve göreve Jan-Christian Dreesen getirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından ayrılacak oyuncuların da gündeme geldiği Bayern'de yoğun bir transfer sezonu geçmesi bekleniyor.

SANTRFOR İLK HEDEF

Geçen sezon Robert Lewandowski'nin ayrılmasından sonra santrfor almayan Bayern Münih ileri uçta sorunlar yaşamıştı. Yaşanan sıkıntıların ardından santrfor almayı ilk hedef olarak belirlenen Bavyera ekibinde önemli isimler gündemde.

Randal Kolo Muani, Victor Osimhen ve Harry Kane aday isimler olurken Bayern Münih santrfor için para harcamaktan çekinmeyeceğini belli etti.

AYRILMAK İSTİYOR

Sadece gelecek isimlerin konuşulmadığı Bayern'de gelen bir haber sonucunda harekete geçildi. Takımın Fransız stoperi Lucas Hernandez'in PSG'ye katılma isteği Alman devinde şaşkınlık yarattı. Bayern Münih'in 2019'da 80 milyon Euro ödeyerek aldığı oyuncu aynı zamanda kulüp tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu.

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2022 Dünya Kupası'nda da çapraz bağ yırtığı sakatlığı yaşayan Lucas Hernandez sezonu kapatmıştı. PSG'ye transfer olmak isteyen oyuncunun gelecek sezon sözleşmesi bitecek.

HERNANDEZ YERİNE KIM MIN-JAE

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'nin BJ Gouan'dan 3 milyon Euro bedel ödeyerek transfer ettiği Kim Min Jae geçirdiği etkili performansın ardından 18.05 milyon Euro karşılığında İtalyan devi Napoli'ye transfer olmuştu.

Napoli'de mükemmel bir sezonu geride bırakan Min Jae hem değerine değer katmış hemde Napoli'nin yıllar sonra şampiyon olmasına büyük katkı sağlamıştı.

Gösterdiği performansın ardından Manchester United başta olmak üzere Avrupa devleri Kim Min Jae ile ilgilenirken, Fanatik'in Alman basınına dayandırdığı habere göre Bayern Münih de Lucas Hernandez'in ayrılık isteğinden dolayı oyuncuyla ilgilenmeye başladı. Transferin bedelinin yaklaşık 60 milyona kadar yükselmesi beklenirken oyuncunun Premier Lig'e önem vermesi Bayern Münih'in nasıl bir yol izleyecği konusunda merak uyandırdı.

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