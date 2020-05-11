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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 14:12,Son Güncelleme:

Son Dakika | Basketbolda lig oynanacak mı? Toplantı başladı...

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Son Dakika | Basketbolda lig oynanacak mı? Toplantı başladı...
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Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını bugün açıklıyor.... Kritik toplantı saat 14:00'te başladı...

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını bugün açıklayacak. Yönetim kurulu toplanarak ligin geleceği için karar alacak.

14:00'te başlayan kritik toplantı sonrası karar açıklanacak. Gelişmeleri anbean aktaracağız...

 

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