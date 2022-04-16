Son dakika: Basketbol Milli Takımı'nda Ergin Ataman dönemi resmen başladı

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A Erkek Milli Basketbol Takımımızda Ergin Ataman için imza töreni düzenlendi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, imza töreninde Ergin Ataman ile birlikteydi.

Ergin Ataman, Ağustos 2024'e kadar sözleşme imzaladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Bizi hedeflediğimiz noktaya taşıyacak bir başantrenörle anlaşma kararı aldık. Sayın Ergin Ataman'ı göreve davet ettik. Bizi kırmadı. İddialı hedefleriyle aramıza katıldı. Kendisine güveniyoruz ve tam destek veriyoruz. Türk basketboluna değer katmayı ilke edinmiş değerli büyüğüm Sayın Tuncay Özilhan'a da bu süreçte gösterdiği iyi niyetten dolayı teşekkür ediyorum. Kontratımızı 2024 Ağustos'una kadar yaptık. Olimpiyatların bitimine kadar.

ATAMAN: "TEK BİR ŞARTIM VARDI"

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

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Bir kez daha milli takımda görev almaktan mutlu ve gururluyum. Süreç ço hızlı gelişti. Anadolu Efes'te yoğun bir takvimde ilerliyorduk. Orhun Ene'nin ayrılmasından sonra başkanımız Hidayet Türkoğlu beni arayıp görev için beni düşündüklerini söyledi. Şartlarımı sordu. Ben de 'Benim için şartın olmayacağını, milli takımda görev yapmanın benim için gurur olduğunu söyledim. Sadece Tuncay Özilhan'dan izin alınması gerektiğini söyledim. Bu süreci yakından takip eden bakanımız Kasapoğlu'na ve Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Milli Takımımızı turnuvalara, madalyalara götürecek coşkuyla oynayacağımızın sözünü veriyorum. Türk bayrağını koruyan askerlerimizin coşkuyla izleyeceği, şehitlerimizin gurur duyacağı bir takım olacağız. Güzel bir kadromuz var. NBA'de ve Euroleague'de ülkemizi temsil eden oyuncularımız var. Çok büyük bir hedefle bu görevi kabul ettim. Çalıştığım her takımda hedefi yukarı koyarım. Biz Avrupa şampiyonalarında, dünya kupasında madalyalar için buradayız. Herkesi bu hedef doğrultusunda milli takıma davet ediyorum.

"HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"

Dünya Kupası Elemelerinde bir üst tura çıkmak istiyoruz. Asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Hiçbir takımdam çekinmiyoruz. Çok iyi ülkeler de turnuvada olacak ama tek hedefimiz Avrupa şampiyonluğu olacaktır. Bu kadroda bu oyuncular varsa, bu kadronun başında ERgin Ataman varsa tek hedef Avrupa şampiyonluğudur. Bu hedef için herkesi milli takıam çağırıyorum.

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"EUROLEAGUE'DEKİ TAKVİM SIKINTISI ÇÖZÜLMELİ"

Euroleague ve FIBA arasındaki takvim çakışması çok büyük sorun. Umarım ki buna FIBA ve Euroleague bir çözüm bulacaktır. Bugüne kadar bir şekilde buna oyuncular için çözüm bulundu, antrenörler için de bulunabileceğini düşünüyorum. Sadece ben değil, Yunanistan'a da Itoudis hocalık yapıyor. Bu isimler artabilir. Oyuncular sıkıntı çekiyor, takımlar oyuncularını yollamıyor. Bu sorunu çözeceğiz. Milli Takım sahaya her zaman başında antrenörüyle tam kadro olarak çıkacaktır.

ERGİN ATAMAN YARDIMCILARINI AÇIKLADI

Oyuncuların buraya heyecanla geldiklerini biliyorum. Larkin olsun, NBA'deki oyuncularımız olsun hepsinin heyecanına şahidim. Burada çok önemli isimler görev yaptı. Uyum içerisinde büyük hedefler için çalışacağımızı düşünüyorum. Yardımcılarla ilgili görüşmelerimiz var. 1. yardımcım Hakan Demir, 2. yardımcım ise Ender Arslan olacak. Mehmet Okur görevine devam edecek. İdari kadromuz aynı. Sadece oyuncu yetiştiren değil, antrenör de yetiştiren bir koçum. Kadroyu oluştururken de kapasiteli bir kadro yapmaya çalıştık. Ekibime çok güveniyorum.

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