NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers play-off'a kalamadı

Haberin Devamı

NBA'de play-off heyecanı başlıyor. Bu gece oynanan son iki play-in maçında play-off resmi tamamlandı.

Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, evinde Atlanta Hawks'a 107-101 yenildi ve play-off potasının dışında kaldı. Hawks'ta Trae Young 38 sayı, 9 asistle yıldızlaştı. Cedi Osman'ın süre almadığı Cavaliers'ta ise Lauri Markkanen 26 sayı, Darius Garland 21 sayıyla mücadele etti.

Böylelikle Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı'nda normal sezonu 8. sırada bitirmesine rağmen play-off'a kalamadı.

Batı'da play-off bileti Pelicans'ın

Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers'ın play-in potasının dışında kalmasının ardından ezeli rakibi Los Angeles Clippers da play-off'a kalamadı. New Orleans Pelicans, deplasmanda Clippers'ı 105-101 yenerek adını play-off'a yazdırdı. Pelicans'ta Brandon Ingram 30 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle yıldızlaştı. Clippers'ta ise Marcus Morris ve Reggie Jackson'ın 27'şer sayıları mağlubiyetin önüne geçemedi.

Haberin Devamı

NBA'de play-off'lar bu akşam başlıyor

Batı ve Doğu Konferansı'ndaki son iki yer de dolduğunda NBA play-off heyecanı başlayacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Doğu konferansı

Miami Heat - Charlotte Hornets

Boston Celtics - Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors

Batı konferansı

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors - Denver Nuggets

Dallas Mavericks - Utah Jazz