Son dakika: Başakşehir'de kulüp CEO'su olan Mustafa Eröğüt, asbaşkan oldu
Medipol Başakşehir Kulübü kurulduğundan bu yana kulüp CEO'su olan Mustafa Eröğüt, profesyonel görevini tamamlayıp kulüp asbaşkanlığı görevine getirildi.
Başakşehir'^den yapılan açıklama şu şekilde:
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana idari ekibimizde profesyonel olarak görev yapan CEO’muz Mustafa Eröğüt, bugün itibariyle kulübümüzdeki profesyonel görevini tamamlamıştır.
Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Mustafa Eröğüt Asbaşkanlık görevine getirilmiştir. Eröğüt’e yeni görevinde başarılar dileriz.