Son Dakika: Başakşehir'de Demba Ba ayrılığı resmen açıklandı!

Başakşehir, Demba Ba ile yolların ayrıldığını duyurdu ve bir teşekkür videosu paylaştı.

İşte Başakşehir'in açıklaması;

Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba’nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır.

‘Şampiyon’ ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

DEMBA BA'DAN VEDA

Demba Ba ise ayrılıkla ilgili "Ortak bir karar ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.