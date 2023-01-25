Son Dakika: Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin ayrılığını açıkladı! Cengiz Ünder'i geride bıraktı, rekor satış...

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Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer olduğunu duyurdu.

İşte Başakşehir'in açıklaması;

Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveri ve başarıyla oynayan Youssouf Ndayishimiye, Fransa'nın OGC Nice kulübüne transfer olmuştur.

Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Burundili futbolcumuza Fransa'da başarı temennilerinde bulundu.

Youssouf'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

REKOR SATIŞ, CENGİZ ÜNDER'İ GERİDE BIRAKTI

Başakşehir'in, Nice ile Youssouf Ndayishimiye transferi için bonuslar dahil 16 milyon euro ve sonraki satıştan %20 payda anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

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Süper Lig ekibi, 14 milyon 250 bin euroluk Cengiz Ünder'i geçip tarihinin en büyük futbolcu satışını yapmış oldu.

İŞTE NDAYISHIMIYE'NİN İLGİNÇ HİKAYESİ

2019/20 sezonu ara transfer döneminin son gününde 45 bin euro bonservis ve asgari ücret maaşa Yeni Malatyaspor'a gelen, yıldızını parlattıktan sonra 2.1 milyon euro karşılığında Başakşehir'e transfer olan Ndayishimiye deyim yerindeyse 2 yıl içerisinde bir peri masalı yaşadı.

2015/16 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, Afrika U23 Uluslar Kupası'nda Nijerya ile şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Azubuike Okechukwu'yu 200 bin Euro bedelle Bayelsa United'dan kadrosuna kattı. 18 yaşında geldiği Malatyaspor'da değişilmez isim olan Azubuike, ilk sezonunda 28, ikinci sezonunda 31 maça çıktı. 2016/17'de Malatyaspor'la şampiyonluk yaşayan Nijeryalı, 2017/18'de sergilediği performansla dikkkatleri üzerine çekti.

29 resmi maça çıkan Azubuike, Mısır ekibi Pyramids'e 2 milyon Euro bedelle transfer oldu. Malatya ekibine ciddi bir bonservis bedeli kazandıran Azubuike, yarım sezonluk Mısır macerasının ardından Süper Lig'e Çaykur Rizespor formasıyla adım attı. Rize'deki hocası Okan Buruk, Başakşehir'in başına geçince Azubuike de İstanbul'un yolunu tuttu, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadı.

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Azubuike'nun boşluğunu doldurmakta zorlanan Yeni Malatyaspor, kadroya takviyeler yapsa da bir türlü aradığı ismi bulamadı. 2019/20 sezonunda zor günler geçiren Sarı Kırmızılı ekip, devre arasında sadece 45 bin euro bonservis bedeliyle Aigle Noir FC de Makamba'dan Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı.

ASGARİ ÜCRETLE MALATYA'YA LGEDİKTEN SONRA BAŞAKŞEHİR YOLCULUĞU

Ülkesi Burundi dışında ilk kez Futbol oynayacak olan Youssouf, asgari ücretle Malatya'ya geldi. 8 maça çıkan Youssouf, 1 gol, 2 asistlik performansıyla göz doldurdu. Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesiyle Malatyaspor'un bankoları arasına giren Youssouf, zamlı sözleşmeyi de kaptı.

2020/21'de Süper Lig'de 19 maça çıkan ve Fenerbahçe ile Ankaragücü ağlarını sarsan 22 yaşındaki oyuncu, devre arası transfer döneminin gözdeleri arasında yer aldı. Anderlecht, Galatasaray ve Başakşehir'in takibinde olan Youssouf, transferin son gününde Turuncu Lacivertli ekibe imza attı.

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Bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkıp 4 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, Konferans Ligi elemeleri ve gruplarında çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.