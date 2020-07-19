Son Dakika | Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan şampiyonluk yorumu!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, duygularını paylaştı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Bu sevincin karşılığı yok, sonunda şampiyonuz. Birçok kişinin emeği var. Herkese teşekkür ederim. Abdullah Avcı'ya da teşekkür ederim. Emre Belözoğlu, Mossoro gibi ayrılan isimlere de teşekkürler.

Hakkını vermek lazım

Pandemi sonrası iyi döndük. O arada iyi çalıştık, ekibimin ve oyuncularımın hakkını vermek lazım. Avrupa kupalarıyla birlikte götürüyorduk ama bu aranın Avrupa'nın dışına çıkması, sadece lige odaklanmamızı sağladı.

İnşallah daha yukarılara gideriz

Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyum. Avrupa kupalarında hep Türkiye'yi temsil ediyorduk, yine temsil edeceğiz. İnşallah Manchester United'la karşılaşırız. Ülkemiz için, takımımız için önemli. İnşallah orada da daha yukarılara gideriz