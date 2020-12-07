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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 17:15 | Son Güncelleme:

Son dakika | Başakşehir, PSG maçı için Paris'e ulaştı!

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Son dakika | Başakşehir, PSG maçı için Paris'e ulaştı!
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın deplasmanda Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı maç için Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertliler, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle kentte konaklayacakları otele geçti.

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak PSG-Medipol Başakşehir maçı TSİ 23.00'te başlayacak.

 

Son dakika | Başakşehir, PSG maçı için Parise ulaştı

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