Son Dakika: Başakşehir, Berkay Özcan'la sözleşme yeniledi

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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

Berkay Özcan, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli formayla 34’ü Süper Lig, 13’ü Konferans Ligi ve elemeleri ile 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 53 maça çıkarken, 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Berkay, bu sezon Süper Lig’de şu ana kadar 3 maçta forma giyerken, gol ya da asist üretemedi.