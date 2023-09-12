×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Başakşehir, Berkay Özcan'la sözleşme yeniledi

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Berkay Özcan#Süper Lig
Son Dakika: Başakşehir, Berkay Özcanla sözleşme yeniledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 16:34

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Berkay Özcan'la sözleşme yenilediklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

Berkay Özcan, geçtiğimiz sezon turuncu-lacivertli formayla 34’ü Süper Lig, 13’ü Konferans Ligi ve elemeleri ile 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 53 maça çıkarken, 6 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Berkay, bu sezon Süper Lig’de şu ana kadar 3 maçta forma giyerken, gol ya da asist üretemedi.

Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladıSüper Lig ekiplerinden Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile resmi sözleşme imzaladı.
daha fazla video içinBaşakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Berkay Özcan#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!