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Son dakika: Barcelona'da forma giyen Sertaç Şanlı korkuttu! Geceyi hastanede geçirdi...

#Sertaç Şanlı#Barcelona#Gran Canaria
Son dakika: Barcelonada forma giyen Sertaç Şanlı korkuttu Geceyi hastanede geçirdi...

Barcelona forması giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı, İspanya ACB Ligi çeyrek final serisinde Gran Canaria maçında başına aldığı darbe sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

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Barcelona'da forma giyen milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı, dün akşam oynanan Barcelona - Gran Canaria maçında herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı.

İspanya ACB Ligi çeyrek final serisi ilk maçına ilk beşte çıkan Sertaç, ilk çeyrekte başına darbe almasının ardından mücadeleye devam edemedi. Daha sonra hastaneye götürülen milli basketbolcumuz, geceyi tedbir amaçlı hastanede geçirdi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada; "Sertaç Şanlı, Gran Canaria maçında başına aldığı darbe sebebiyle tedbir amaçlı olarak geceyi hastanede geçirdi. Geçmiş olsun Sertaç." ifadeleri kullanıldı.

Gran Canaria'yı evinde 93-82 mağlup eden Barcelona, seride 1-0 öne geçti.

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SERTAÇ ŞANLI'NIN BARCELONA'DAKİ SEZONU NASIL GEÇTİ?

Geçen sezon Euroleague zaferi yaşadığı Anadolu Efes'ten ayrılarak Barcelona'ya transfer olan milli pivot, ACB Ligi'nde 28 maçta, ortalama 14 dakika süre aldı ve 7.1 sayı, 3.5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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Sertaç Şanlı Euroleague'de de 30 maçta forma giyip ortalama 14.4 dakika süre aldı. Milli oyuncumuzu Euroleague ortalamaları ise 6.4 sayı, 3.3 ribaunt oldu.

Son dakika: Barcelonada forma giyen Sertaç Şanlı korkuttu Geceyi hastanede geçirdi...

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#Sertaç Şanlı#Barcelona#Gran Canaria

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