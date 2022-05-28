Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Heat - Celtics serisi 7. maça taşındı! Butler'dan LeBron performansı...

#NBA#Miami Heat-Boston Celtics#Jimmy Butler

Golden State Warriors'ın adını NBA finallerine yazdırmasının ardından Doğu Konferansı final serisinde heyecan 7. maça taşındı. Serinin 6. maçında Miami Heat deplasmanda Boston Celtics'i 111-103 yendi ve heyecanı evinde ve son maça götürdü. Jimmy Butler, 2012 LeBron James'i hatırlatırken Los Angeles Lakers'ın yeni koçu belli oldu.

Haberin Devamı

NBA'de ilk finalistin Golden State Warriors olmasının ardından gözler Doğu Konferansı final serisine çevrildi. Serinin altıncı maçında Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 111-103 yenerek heyecanı 7. maça taşıdı.

Heat'te Jimmy Butler 47 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle maçın yıldız olurken Kyle Lowry de 18 sayı ve 10 asistle galibiyete katkı yaptı. Celtics'te ise Jayson Tatum 30 sayı, 9 ribaunt, 4 asistle; Jaylen Brown 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle; Derrick White 22 sayıyle mücadele etti.

NBA finallerinde Golden State Warriors'ın rakibini ve Doğu Konferansı şampiyonunu belirleyecek 7. maç, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece oynanacak.

Jimmy Butler, 2012 LeBron James'i hatırlattı

Elenmekle karşı karşıya olan Miami Heat'te Boston deplasmanında 47 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynayarak seriyi 7. maça taşıyan Jimmy Butler, LeBron James'in 2012 Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Boston Celtics deplasmanında 45 sayı, 15 ribaunt ve 5 asistle yıldızlaşıp seriyi Miami'deki 7. maça taşımasını hatırlattı. Miami Heat o seriyi kazanıp finallerde de Oklahoma City Thunder'ı 4-1 ile geçerek şampiyon olmuştu.

Haberin Devamı

Heat - Celtics serisi 7. maça taşındı Butlerdan LeBron performansı...

Los Angeles Lakers'ın yeni koçu belli oldu

Kötü bir sezon geçiren ve play-off'a dahi kalamayan, ardından da Frank Vogel ile yollarını ayıran Los Angeles Lakers'ın yeni koçu belli oldu. ESPN'in haberine göre Lakers, seszonu Milwaukee Bucks'ta asistan koç olarak tamamlayan Darvin Ham ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Heat - Celtics serisi 7. maça taşındı Butlerdan LeBron performansı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Miami Heat-Boston Celtics#Jimmy Butler

BAKMADAN GEÇME!

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABDde mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABD'de mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

#Mama Kıtlığı

BAKMADAN GEÇME!

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABDde mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

’28 yaşındayım, ölmeye hazır değilim’ ABD'de mama krizi yetişkinleri de tehdit ediyor

#Mama Kıtlığı