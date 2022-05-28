Heat - Celtics serisi 7. maça taşındı! Butler'dan LeBron performansı...

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NBA'de ilk finalistin Golden State Warriors olmasının ardından gözler Doğu Konferansı final serisine çevrildi. Serinin altıncı maçında Miami Heat, deplasmanda Boston Celtics'i 111-103 yenerek heyecanı 7. maça taşıdı.

Heat'te Jimmy Butler 47 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle maçın yıldız olurken Kyle Lowry de 18 sayı ve 10 asistle galibiyete katkı yaptı. Celtics'te ise Jayson Tatum 30 sayı, 9 ribaunt, 4 asistle; Jaylen Brown 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle; Derrick White 22 sayıyle mücadele etti.

NBA finallerinde Golden State Warriors'ın rakibini ve Doğu Konferansı şampiyonunu belirleyecek 7. maç, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece oynanacak.

Jimmy Butler, 2012 LeBron James'i hatırlattı

Elenmekle karşı karşıya olan Miami Heat'te Boston deplasmanında 47 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynayarak seriyi 7. maça taşıyan Jimmy Butler, LeBron James'in 2012 Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Boston Celtics deplasmanında 45 sayı, 15 ribaunt ve 5 asistle yıldızlaşıp seriyi Miami'deki 7. maça taşımasını hatırlattı. Miami Heat o seriyi kazanıp finallerde de Oklahoma City Thunder'ı 4-1 ile geçerek şampiyon olmuştu.

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Los Angeles Lakers'ın yeni koçu belli oldu

Kötü bir sezon geçiren ve play-off'a dahi kalamayan, ardından da Frank Vogel ile yollarını ayıran Los Angeles Lakers'ın yeni koçu belli oldu. ESPN'in haberine göre Lakers, seszonu Milwaukee Bucks'ta asistan koç olarak tamamlayan Darvin Ham ile 4 yıllık anlaşma sağladı.