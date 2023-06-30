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Son Dakika: Barcelona Başkanı Laporta'dan Arda Güler için açıklama! Transferi için Türkiye'de...

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe
Son Dakika: Barcelona Başkanı Laportadan Arda Güler için açıklama Transferi için Türkiyede...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 09:00

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için transfer açıklamasında bulundu.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerinin transfer gözdesi olmaya devam ediyor.

Real Madrid, Borussia Dortmund, Ajax, Milan gibi devlerinde transfer listesinde olan Arda için Barcelona da devreye girdi.

TÜRKİYE'YE GELDİ

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler'in transferi için Türkiye'ye geldi.

BAŞKAN LAPORTA'DAN AÇIKLAMA

Bu gelişmeyi doğrulayan Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler'i istediklerini açıkladı.

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ARDA GÜLER'İ İSTİYORUZ

İspanya basınına konuşan Laporta, "Deco İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz" dedi.

Laporta sözlerini "Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

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2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta görev yapan Arda Güler, 6 gol atıp 7 asistlik katkı yaptı.

FENERBAHÇE'NİN B PLANI BELLİ

Geçtiğimiz günlerde İspanyol Marca gazetesi; Arda’nın takıma veda etmesi durumunda sarı lacivertlilerin Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ı transfer etmek istediğini yazmıştı.

Almanya’da doğan 18 yaşındaki futbolcu, Juventus’un genç takımı ile geride kalan sezonda 45 resmi maçta 15 gol atarken 7 de asist yaptı. Forvet arkası, sağ ve sol kanat olarak göre yapan Kenan, U21 Milli Takımımızda da forma giyiyor.

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe

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