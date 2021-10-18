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Son Dakika: Bakasetas Trabzonspor'a servet kazandırdı!

#Trabzonspor#Bakasetas#Süper Lig
Son Dakika: Bakasetas Trabzonspora servet kazandırdı

Trabzonspor'un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçında attığı 2 golle zaferi getiren isim oldu. 9 lig maçında 7 gol, 3 asistlik performans sergileyen Yunan yıldız, kazanılan 21 puanın 16’sına etki etti ve kulüp kasasına adeta bir servet girmesini sağladı.

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Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas durdurulamıyor. 2-1 kazanılan Kayseri maçında 2 golü atan, 1-1 biten Alanya karşılaşmasında 1 puanı getiren asisti yapan Bakasetas dün de 2 golle yıldızlaştı.

Fenerbahçe ağlarına gönderdiği ilk gol Bakasetas'ın Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golü olarak kayıtlara geçti.

Sabah'ın haberine göre; Yıldız oyuncu 9 lig maçında 7 gol, 3 asiste ulaştı. 21 puanın 16'sına direkt katkı sağlayıp 13 milyon 750 bin Euro'nun Trabzonspor'un kasasına girmesini sağladı.

Yunan 10 numara aynı zamanda 2007-08 sezonundan bu yana Trabzon formasıyla Sarı-Lacivertli ekibe frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

Bakasetas, 1987-88 sezonunda Hami Mandıralı'dan sonra da Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de Fenerbahçe'ye penaltı golü atan ilk oyuncu olmayı başardı.

 

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#Trabzonspor#Bakasetas#Süper Lig

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