Son Dakika: Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Türkiye'de hakemliği bıraktı

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FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun bugün yazılı olarak yaptıkları açıklamada, "Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi bugün itibarıyla noktalıyoruz, bu yolculukta desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederiz." mesajını yayımladılar.



2009’dan bu yana FIFA Hakemi Cüneyt Çakır’ın yardımcıları olarak görev yapan Bahattin Duran ve Tarık Ongun; kariyerlerinde Cüneyt Çakır ile birlikte 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası’nda yer aldılar. Bu turnuvalarda; 2 ayrı Dünya Kupası’nda 2 Yarı Final ve bir Avrupa Şampiyonası’nda Yarı Final maçı yönettiler.



2015 yılında Berlin’de Juventus ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali’nde ve 2012’de Japonya’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea – Corinthians Finali’nde görev yapan Duran ve Ongun birlikte 3 kıtada, 38 ülkede toplam 366 maçta yer aldılar.

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AÇIKLAMADA TÜRKİYE DETAYI

Bahattin Duran ve Tarık Ongun cephesinden yapılan yazılı açıklamada yer alan "Türkiye'deki hakemlik kariyerimizi" detayı akıllarda soru işareti oluşturdu. Deneyimli hakemlerin, kariyerlerine yurt dışında devam edip etmeyecekleri merak konusu oldu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini sonlandıran Bahattin Duran ve Tarık Ongun'a farklı ülkelerin federasyonlarından da teklifler var. İkili, bu tekliflere de sıcak bakıyor. Ancak Duran ile Ongun, yıllardır yol arkadaşlığı yaptıkları Cüneyt Çakır ile bu teklifleri değerlendirmek istiyor. Çakır'ın, TFF ile sözleşmesi devam ettiği için şimdilik bu durum olumsuz görünse de Çakır'ın sözleşmesi bittikten sonra; Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun üçlüsü olarak başka bir federasyonun çatısı altında hakemliğe devam etme ihtimali yüksek.

Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un, söz konusu süreç tamamlanana kadar televizyon programlarından gelecek teklifler doğrultusunda yorumculuk yapma ihtimali de bulunuyor.



Bahattin Duran kimdir?



Bahattin Duran 1975 yılında İstanbul’da doğdu. 1994 yılında hakemliğe başlayan Duran aynı zamanda Endüstri Mühendisidir. Türkiye Süper Ligi’nde 60’ı derbi olmak üzere 390 maçta görev yaptı. Uluslararası 199 maçta yer alan Duran, 52 Şampiyonlar Ligi maçında ve 59 A Milli maçta yer aldı. Bahattin Duran 20 yıldır aralıksız FIFA kokartı taşıyor.



Tarık Ongun kimdir?



1973’de İstanbul’da doğan Tarık Ongun; İTÜ İşletme Mühendisliği mezunudur. 2000 yılında başladığı hakemlik hayatında 15 yıldır FIFA Yardımcı Hakemi olarak görev yapıyor. Türkiye Süper Ligi’nde 41’i derbi mücadelesi olmak üzere 290 maça çıkan Ongun; uluslararası 174 müsabakada da görev yaptı. 53 Şampiyonlar Ligi maçı ve 53 A Milli maçta yer aldı.