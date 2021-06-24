Son Dakika: Aziz Yıldırım'dan tarihi teklif! Basketbol şubesini istedi, Obradovic'i vaat etti! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine eleştiriler getirirken basketbol şubesiyle ilgili tarihi bir teklifte bulundu.

Yıldırım, konuyla ilgili, "Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;



Obradovic gibi bir hocayı almak çok zor. Biz bir baskketbol markası oluşturduk. Bu markanın bu hallere düşmesine çok üzülüyorum. Ülker'den borç aldık, bankadan borç aldık ödedik. 60-70 milyon Euro'luk borçların içinde o 4 yıllık başarılı sürecin etkisi vardır. Bizden sonraki dönemde Obradovic devam etti ama takımdaki birlik beraberlik bozuldu. Benim teklifim şu; Sayın Ali Koç, basketbol takımını şirket haline getiriyorum, de. Ben de o şirketi almaya talibim. Obradovic'i de getiriyorum hemen arkasından. Bizde para çok. Her sene Final Four oynarız.

OBRADOVIC DOSTUM

Obradovic'i de konuşayım biraz. Obradovic benim dostum. Akşamları gelip otururdu konuşurduk. 5 dakika basket, 5-6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, ben anlatırdım. Birbirimize takılır, güler eğlenirdik. Baskonia'ya maça gitti 35 sayı farkla kazandık. Ozan anlatsın devamını:

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Basketbol takımımızda zorlu zamanlar yaşadık. Sorumluluğu çok başka. Obradovic çok iyi bir insandır. Sorumluluğu çok iyi bilir. Orada 34 sayıyla yenildiğimizde bana gelip; 'Kulübe ve Aziz beye verdiğim sözü tutamıyorum, bırakıyorum' dedi. Aziz Başkanı aradım. Kapıları kapat, kimseye konuşmasın dönüşü olmaz, dedi. Türkiye'ye döndük. 'Obradovic, ben başkan olarak değil, Aziz Yıldırım olarak konuşuyorum. Biz yol arkadaşıyız. Yol arkadaşı yol arkadaşını bırakmaz. Devam edeceğiz.' dedi Aziz Başkan. O sene döndük ve Euroleague şampiyonu olduk.