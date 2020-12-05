Son Dakika | Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan şoku! Beşiktaş maçında...

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, Gençlerbirliği deplasmanında 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.

40 yaşındaki başarılı teknik adam, iki maç ceza alması halinde ligin 12. haftasında oynanacak Beşiktaş mücadelesinde yedek kulübesinde yer alamayacak. Bir maç ceza alması durumunda ise Beşiktaş karşılaşmasında takımının başında olabilecek.

Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş müsabakasından önce erteleme maçında 9 Aralık'ta Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Çağdaş Atan'ın yokluğunda yardımcısı Francesco Farioli'nin takımın başında maçlara çıkması bekleniyor.

TFF TALİMATI NE DİYOR?

Futbol disiplin talimatı 18. madde: Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte maça katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.

NEFES KESEN MAÇ

Gençlerbirliği ile Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan ve Fırat Aydınus'un düdük çaldığı maçı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.

Ev sahibinin gollerini 41. dakikada Berat Özdemir ve 75. dakikada Daniel Candeias atarken Alanyaspor'un tek sayısını 83. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti.

PENALTI KAÇTI

Alanyaspor'da Bakasetas'ın 90+5'te kullandığı penaltıda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 6 maç sonra galibiyet aldı ve puanını 8'e çıkardı. Sezonun ilk mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 20 puanda kaldı.