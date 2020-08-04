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Haber Giriş: 04.08.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Son Dakika | Aykut Kocaman kararını iletti! Kasımpaşa...

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Son Dakika | Aykut Kocaman kararını iletti! Kasımpaşa...
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Kasımpaşa sezonu Fuat Çapa ile başarılı bir şekilde bitirdi ancak deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı. Yeni sezon için teknik adam arayışlarına giren Kasımpaşa'da Aykut Kocaman ile bir görüşme yapıldı ancak deneyimli isim yeni yıla kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmediği iletti.

Fuat Çapa yönetiminde sezonu çok iyi şekilde tamamlamasına rağmen başarılı hoca ile kontrat yenilemeyen Kasımpaşa, teknik direktör arayışında.

Lacivert-Beyazlılar, Aykut Kocaman ile bir görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek isteyen İstanbul kulübü, beklemediği bir cevap aldı.

Kocaman’ın, yeni yıla kadar herhangi bir takımda görev almayı düşünmediği ve bu nedenle Kasımpaşa’yı reddettiği öğrenildi.

Lacivert- Beyazlı kulüp, teknik direktör konusunda tercihini yerli bir isimden yana yapacak. (Fanatik)

Son Dakika | Aykut Kocaman kararını iletti Kasımpaşa...

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