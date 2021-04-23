Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek mi? UEFA'nın kararı...
Avrupa futbolunun patronu UEFA, bugün önemli bir toplantı yaptı. EURO2020'nin av sahibi şehirlerinin belirlendiği toplantıdan Avrupa Süper Ligi projesine katılacağını açıklayan kulüplerle ilgili bir yaptırım kararı çıkmadı.
Spor Arena Dış Haber - UEFA'nın toplantısında Avrupa Süper Ligi'ne katılım sağlayan kulüplere karşı sert tavır gösterme kararlığının altı çizildi.
UEFA toplantısında söz konusu 12 kulüple ilgili bir men kararı veya tavsiyesi ise çıkmadı.
12 kulüpten Real Madrid, Chelsea ve Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Manchester United ve Arsenal ise UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde mücadele edecek.
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