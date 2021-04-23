Son dakika: Avrupa Süper Ligi'nin çökmesi sonrası dev banka JP Morgan'dan 'pişmanlık' açıklaması!

Spor Arena Dış Haber - Avrupa Süper Ligi, 18 Nisan gecesi resmen başlayıp, 20 Nisan akşamı çatırdayıp 21 Nisan gününde de resmen rafa kaldırılmıştı. Böyle bir deneme ilerleyen yıllarda ne yeniden yapılır mı bilmiyoruz. Real Madrid ve Barcelona projenin devamlılığını isterken diğer kulüpler hem taraftardan hem de ülke hükümetlerinden gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

"YENİ BİR ORGANİZASYON ÖNERİYORUZ"

Süper Lig'de yer alan 6 İngiliz kulübünün tamamının çekilme kararı almasının ardından askıya alınan Avrupa Süper Ligi'nde yönetim, açıklama yayımlamıştı. Projenin yeniden şekillendirileceğinin belirtildiği açıklamada, "İngiliz kulüpleri baskılar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor." ifadelerine yer vermişti.

'UEFA İNGİLİZ KULÜPLERE PARA ÖNERDİ' İDDİASI

Avrupa Süper Ligi'ndeki çatırdama, İngiliz kulüpleri ve İngiliz hükümetinin baskısıyla başlamıştı. Boris Johnson'ın sert açıklamaları ve taraftarların tepkileri üzerine kararlarını gözden geçiren İngiliz kulüpleri birer birer oluşumdan ayrıldıklarını açıklamıştı.

El Mundo Deportivo, Avrupa Süper Ligi'ne şiddetle karşı çıkan UEFA yönetiminin devreye girerek İngiliz kulüplerine turnuvadan çekilmeleri için para teklif ettiğini öne sürdü.

Premier Lig temsilcisinin çekilme kararının altında yatan motivasyonun bu teklif olduğu iddia edilirken, UEFA'nın aynı teklifle İspanyol kulüplerinin de kapısını çalacak ancak henüz herhangi bir La Liga kulübüne böyle bir teklif ulaşmadığı kaydedildi.

DEV PROJENİN FİNANSÖRÜ JP MORGAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Avrupa Süper Ligi projesinin finansmanını sağlayacak olan ABD'li yatırım bankası JP Morgan, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. JP Morgan'ın açıklamasında; "Bu anlaşmanın daha geniş futbol topluluğu tarafından nasıl görüleceğini ve onları gelecekte nasıl etkileyeceğini yanlış değerlendirdik. Bundan ders çıkaracağız." ifadeleri yer aldı.

JP Morgan'ın Avrupa Süper Ligi'ne yıllık 4 milyar Euro'luk finansman sağlayacak 23 yıllık anlaşma yaptığı duyurulmuştu.

JP MORGAN İLE MANCHESTER UNITED VE ED WOOWWARD'IN YAKINLIĞI

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan JP Morgan, Manchester United'ın ABD'li sahibi Glazer ailesiyle uzun yıllara dayanan yakın ilişkilere sahip. Glazer ailesinin kararıyla Manchester United'da uzun yıllardır CEO görevini yürüten Ed Woodward da eski bir JP Morgan üst yöneticisiydi. Ed Woodward, Avrupa Süper Ligi'ne katılım sonrası gelen tepkiler sonrası sezon sonu görevi bırakacağını açıklamıştı. Bu karardan kısa süre sonra da Manchester United Süper Lig oluşumundan ayrıldığını duyurdu.

BRİTANYA'DA YENİ LİG İDDİASI!

Avrupa Süper Ligi'nin kurulduktan iki gün sonra dağılması futbol dünyasında hala konuşulmaya devam ederken yeni bir lig daha kurulacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

İngiliz basınının haberine göre İngiltere'de 'Britanya Süper Ligi' kurulması için düğmeye basıldı. Bu ligin, Premier Lig yerini alacağı ve ligde bazı değişikliklere gidileceği belirtilmişti. Bu neticede İskoçya'nın dev kulüpleri Celtic ve Rangers'ın Premier Lig'e dahil edilmesi planlanıyor.

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