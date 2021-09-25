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Son Dakika: Attila Szalai'nin milli takım hocasından transfer açıklaması! Napoli ve Atletico Madrid...

#Fenerbahçe#Transfer#Attila Szalai
Son Dakika: Attila Szalainin milli takım hocasından transfer açıklaması Napoli ve Atletico Madrid...

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Attila Szalai'nin milli takım hocası Marco Rossi'den çarpıcı transfer açıklaması geldi.

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Spor Arena Dış Haberler - Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçe forması giyen başarılı savunmacı Attila Szalai'nin sarı lacivertli takımdaki geleceği ve Napoli & Atletico Madrid iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki oyuncusuyla milli takım kampında bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Rossi, "Attila Napoli'ye mi gidiyormuş? Milli takım kampına geldiğinde bu konuları aklından çıkarması gerektiğini söylemiştim. Geleceğiyle ilgili ilginç gelişmeler olabilir. Gelişmesi için önünde birçok fırsat var." dedi.

Atletico Madrid iddialarını basından okuduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Atletico Madrid'in şimdiden milyonlarca Euro vermeye hazır olduğunu medyadan okuyorum. Bir de Napoli var... Eğer Napoli'ye gitmeye karar verirse orada iyi işler yapacağına eminim." şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Transfer#Attila Szalai