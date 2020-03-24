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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 18:01,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması: "Canım hocam..."

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Son Dakika | Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması: "Canım hocam..."
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Arda Turan, corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili CNN Türk'e özel açıklamalar yaptı.

Futbolcu Arda Turan, corona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili CNN Türk'e özel açıklamalar yaptı.

İşte tecrübeli oyuncunun açıklamaları: "Öncelikle Fatih hocamdan haberler aldım. Hem Galatasaray camiasına, Abdurrahim abiye, canım hocama çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu hastalığı yenme konusunda öncü olacaktır. Merve ve Buse'ye de geçmiş olsun diliyorum.

"Gayet iyi durumda"

Dün akşam yakınları ile görüştüm. Gayet iyi durumda. Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta. Üzücü ama hoca üstesinden gelecektir. Evde kalmamızın virüsü taşımamamızın ne kadar olduğunu gösterdi bize.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından iki isme sosyal medya üzerinden moral vermek için harekete geçmişti.

''BİRLİKTE YENECEĞİZ!''

Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketiyle paylaşım yapan sarı kırmızılı ekip, her gün yaptığı günaydın paylaşımında bu sabah Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yer verildi.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Galatasaray, bu fotoğrafa da #BirlikteYeneceğiz! etiketini eklendi.

Söz konusu paylaşım taraflı tarafsız futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve altına yüzlerce geçmiş olsun mesaj bırakıldı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, babasıyla ilgili açıklama yapmıştı...

Buse Terim: 'Babam şuan iyi, kronik hastalığı yok...'Korona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim 'in tedavisine başlanırken kızı Buse Terim, babasının durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Buse Terim, 'Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak.' ifadelerini kullandı.
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