Son Dakika | Arda Turan, Spor Arena canlı yayınında konuşuyor!

Arda Turan, bugün saat 20.00'da Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtlıyor.

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İşte Arda Turan'ın açıklamaları;

Bugünlerde daha çok dinleniyorum, kitap okuyorum. Oğlumla vakit geçiriyorum. Yapacak bir şey yok. İnsan ister istemez sıkılıyor ama bugünler sabır günleri. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Galatasaray her zaman benim camiam. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Orada olsam da olmasam da söylüyorum. Galatasaray'a nasıl hizmet etmem gerekirse öyle ederim. Gerekirse tribünden gider desteklerim. Bunu Atletico Madrid'de de, her zaman söyledim.

YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Uzun bir dönem sessizdim. Zaten oynamıyordu ve oynamıyorken çok fazla konuşmak istemiyordum. Şimdi böyle bir süreçte insanlara moral olur, değişiklik olur diye konuşuyorum. İspanya'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. Onların durumu daha zor çünkü sokağa çıkma yasağı var. Kendi özgürlüğünle dışarı çıkmamak başka, zorunlu olarak çıkamamak başka. Bizim durumumuz farklı. Sonuçta 60 metrekarelik evlerde oturan insanlar da var. Sağlık çalışanlarına da Allah yardımcı olsun. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Borcu olanı erteleme zamanı, birbirimize mora lverme zamanı, dışarı çıkanları durdurma zamanı, bunlar böyle zamanlar. Birçok hastaneye maske bağışında bulunduk. Şimdi yeni bir projemiz var. Toplanıp 100 bin maske yaptırmayı düşünüyoruz. Hastanelere destek olsun istiyoruz. Elimizden ne geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Bazen çok üzücü durumlar olabiliyor. Yaşlı teyzeme kirasını ödemesi için yardımcı olmak istedik, teyze yardıma ihtiyacı olan başkasına verilmesini istedi. Bunlar çok özel şeyler.

1-2 AY İÇİNDE ESKİYE DÖNER

Ben de 2 kardeşle küçük bir evde büyüdüm. Hiçbir zaman 'Şunda şunlar var, nasıl hayatlar yaşıyorlar" demedik. Herkes kendi elinde olana bakarsa, mutlu olmaya çalışırsa daha iyi olacaktır. Şan, şöhret, araba filan çok güzel şeyler ama bunların önemi yok. Yukarıda oğlum var, ona bir şey olmasın, eşim hamile, ona kötü bir durum olmasın diye düşünüyoruz. İnşallah bugünleri de atlatacağız. İnşallah 1-2 içinde her şey eskiye döner diye düşünüyorum.

Jordi Alba'yı canlı yayınımızda gördüm. Barcelona'da evde sıkıldı herhalde. Şu an oğlumun uyku saati. Sütünü verdik ve yatırdık. Eşim şu an onunla birlikte. Eşim benim için dünyanın en önemli insanlarından biri. Annemler de Akçay'da biraz sıkıldı ancak yapacak bir şey yok.

Şu an ne desem boş. Sağlığın olduğu yerde futbol en son düşünelecek şey. Bunları daha sonraya bırakmak lazım. Ancak oyuncular şu an antrenman yapamıyor. Çok geriye düştüklerini düşünüyorum. Önce sağlığı düşünmeliyiz. Önce 1-2 içinde bu virüse odaklanıp, evimizden çıkmazsak, söylenenleri yaparsak, futbola kavuşabiliriz. Ben de çok özledim futbolu ama yapacak bir şey yok.

Fatih hocamla mesajlaşmıştık. Sağlık durumu iyiye gidiyor şükürler olsun. Ailesi de bilgilendiriyor. Hocam zaten güçlüdür. Geçen gün 2008 maçlarını izliyordum. Nerelerden dönmüşüz, koronadan mı dönemeyeceğiz. İsviçre maçını izledim, çok kötü oynamışım. Hocam iyi dayanmış yani bana. Sonra golü atmıştım, tecrübe işte. Barcelona-PSG maçlarını izledim. Mesela 4-0 kaybettiğimizin rövanşını 6-0 kazandık. Nasıl atmışız 6 tane anlamadım. Farkında değilmişim yani.

Hocam bana çok özgüven verirdi, kendim iyi hissettirirler. İsviçre maçında mesela Fatih hoca muhteşem bir taktik değişiklik yapmıştı. Şimdi bakınca 'Vay be!' diyorum. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez.

Biraz işkoliğimdir. Antrenman maçını kaybettiğimizde bile bir oyuncunun gülmesi beni rahatsız eder. Ona mutlaka bir şey söylerim. 'Kaybettik, alışkanlık

haline gelmesin' derim

Fatih hocaya saygı ve sevgide kusur etmem. Bazı sorunlar olmuş olabilir ama sevgi ve saygı hep olmuştur. Fatih Terim, sizi hep mutlu edebilecek bir insandır. Bazı insanlar hayatınızda olunca hep sizi mutlu eder. O da öyle bir insan. Sevgi her şeyin başıdır. Duygusala bağladım, beni konuşturacaksınız. Kendi vicdanımla Galatasaray ile olan konuda rahatım.

GALATASARAY'DA OYNAYACAK MI?

Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi.

Boleslav maçı kariyerimin dönüm noktasıydı. Tam 1 hafta sonra milli takıma çağrıldım. 2008'deki İsviçre golü, Atletico Madrid'e gitmem dönüm noktalarıydı. Valverde'nin 4-1-4-1 sistemi devam etseydi, Barcelona'da durumum farklı olabilirdi. Sistem 4-3-3 olunca ben 12. adam oldum.

Diego Simeone futbol hayatıma çok katkı yaptı. Zaten muhteşem bir adamdır. Mesela söylediği olurdu. Chelsea maçında Hazard'ın savunma yapmadığını söylemişti ve o maçta Juanfran kanadından 2 gol bulmuştuk