Son Dakika: Arda Güler Real Madrid formasını giydi

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Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, bugün La Liga deviyle 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağlık kontrollerinin ardından düzenlenen imza töreni ile kendisini Real Madrid'e bağlayan mukaveleyi imzalayan Arda Güler, basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra eflatun-beyazlı formayı giyerek sahaya indi.

24 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe'de profesyonel olduğu dönemde ve A Milli Takım'a ilk davet edildiğinde 25 numarayı giyen, ardından 10 numaranın sahibi olan Arda Güler'in Real Madrid'de ise 24 numaralı formayı terletecek.

Arda Güler'İN BASIN TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİ

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DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜ

Bu önemli günde Stefano'yu anıyorum. Burada olmak benim için çok önemli. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Çok gururlu ve mutluyum

NEDEN BARCELONA YERİNE REAL MADRID'İ TERCİH ETTİN?

Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde konu kapanıyor. Hoca ve başkan beni ikna etti. Yeteneklerimi göstermek istiyorum.

HANGİ POZİSYONDA OYNAMAYI TERCİH EDİYOR?

Orta saha ve sağ kenar oynayabiliyorum. Nerede oynadığımın çok bir önemi yok. Çalışıp formayı almak istiyorum. Gol atmak, asistler yapmak, hücumcu oynamak istiyorum. Sonuçta teknik direktörümüz Ancelotti karar verecek buna

KİRALIK OLARAK GİTME İHTİMALİ HAKKINDA

Birçok önemli oyuncumuz var. Rekabete hazırım. Başkan ve hoca bunun söz konusu olmadığını söyledi. Buraya oynamaya geldim. Madrid burada oynama şansın var diyorsa bunu reddetmek imkansız. Bir yere gitmemiz söz konusu olmadığı söylendi. Burada kalıp oynamak istiyorum.

İDOLLERİ KİM?

Real Madrid çok önemli oyunculara ve tarihe sahip. Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Guti gibi çok önemli isimler bu kulüpteydi. Ben de onlar gibi olmak istiyorum.

MESUT ÖZİL'DEN TAVSİYE ALDI MI?

Mesut ile iyi bir ağabey kardeş ilişkimiz var. Ondan çok şey öğrendim.

ANCELOTTI İLE NE KONUŞTU?

Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğunu bahsetti. Hocamız beni aradı. Buraya gelmemi istediğini söyledi. Bana söz ver dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi. Nerede oynayacağımı anlattı. Çok iyi bir iletişim kurduk. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finallerini hatırlıyorum. Arkadaşlarımla izliyorduk.

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BİRÇOK KULÜP İSTEDİ

Birçok Avrupa kulübü istedi. Görüşmelerimiz oldu. Real Madrid devreye girip burada oynama şansım olduğu söylendikten sonra diğerleri çok bir şey ifade etmiyor. Burada oynayan her oyuncu çok kaliteli. Benim pozisyonumdaki Modric, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum.

MODRIC'TEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM

Burada oynayan her oyuncu çok kaliteli. Benim pozisyonumdaki Modric, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal olarak kolay bir değil. Dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandırıyorsanız bunu kimse reddedemez. Elimde gelen bir şey yoktu. Fenerbahçeli taraftarları kırmak istemedim. Bana kırılmasınlar.