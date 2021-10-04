Son dakika: Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yollar resmen ayrıldı

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Akdeniz ekibi, Adana Demirspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Ersun Yanal'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig'de ilk 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Antalyaspor, 8 puanla 13. sırada yer alıyor.

"YERLİ VE YABANCI OLMAK ÜZERE GENİŞ BİR LİSTEMİZ VAR"

Kırmızı beyazlı ekibin başkanı Aziz Çetin, geniş bir listeleri olduğunu ve yeni hoca çalışmalarının başladığını kaydetti.

Ersun Yanal ile gece saatlerinde karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdıklarını kaydeden Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, “Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile yollarımızı karşılıklı anlaşmayla sonlandırdık. Kendisine ve ekibine bu zamana kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Şu saat itibarıyla yeni hoca arayışlarımız başladı. Yerli ve yabancı olmak üzere geniş çaplı bir listemiz var. Bu liste içerisinden belirlediğimiz 6-7 teknik direktör bulunuyor. Antalyaspor'umuz için en iyisi ve en uygununu inşallah takımımızın başına getireceğiz” dedi.

"ŞAKA GİBİ GERÇEKTEN"

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Ersun Yanal, Adana Demirspor yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakkı bu değildi. Oyuncularım ikinci yarı iyi tepki gösterdi. Çizgiyi geçemediğiniz zaman haksızsınız. Biz de bu akşam çizgiyi geçemedik. Yediğimiz ilk gole gelince şaka gibi gerçekten. Ayıp!" diye konuşmuştu.