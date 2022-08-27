Son dakika: Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı istifa etti

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Karagümrük mağlubiyetinin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in dördüncü haftasında oynanan ve Fatih Karagümrük'ün 4-1 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı istifa etti.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, istifa kararı aldığını belirten Dalcı, “Yaklaşık 1 seneyi geçen bir süredir Ankaragücü’nde teknik direktörlük yaptım. Geçen sene güzel günler yaşadık ve sonuç olarak layık olduğu yere Süper Lig’e taşımak bize nasip oldu. Süper Lig’de 4. hafta ama kulübün önünü açmak adına böyle bir karar aldım. Ankaragücü teknik direktörlüğünden istifa ettim. Bundan sonra Ankaragücü’ne başarılar diliyorum. Mağlubiyetten ötürü Ankaragücü camiasından özür dilerim. Ankaraügücü büyük bir camia. Bu sene takım her anlamda çok iyi. Benden sonra daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Benden sonra gelecek meslektaşıma başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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Mustafa Dalcı, Sami Uğurlu'nun ardından bu sezon Süper Lig'de istifa eden ikinci teknik direktör oldu.

Mustafa Dalcı, Ankragücü'nün başında çıktığı 3 lig maçında 1 puan aldı.