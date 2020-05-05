Son dakika: Ankaragücü'nde bir futbolcunun Corona virüsü testi pozitif çıktı!

Ankaragücü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuz da Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!