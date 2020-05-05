MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Ankaragücü'nde bir futbolcunun Corona virüsü testi pozitif çıktı!
GeriFutbol Son dakika: Ankaragücü'nde bir futbolcunun Corona virüsü testi pozitif çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.05.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Son dakika: Ankaragücü'nde bir futbolcunun Corona virüsü testi pozitif çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Ankaragücü'nde bir futbolcunun Corona virüsü testi pozitif çıktı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekibi Ankaragücü, yapılan testler sonucu bir futbolcusunun Corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpte yönetici, teknik kadro ve futbolculara pazaartesi günü test yapılmıştı.

Ankaragücü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuz da Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Son dakika: Ankaragücünde bir futbolcunun Corona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle