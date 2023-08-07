Son Dakika: Alper Potuk'tan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı! "Futbol hayatını bitiririz dediler"

Haberin Devamı

7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşayan, 2014- 15'te Süper Kupa kazanan Alper Potuk, son olarak Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran takımın parçasıydı. 32 yaşındaki orta sahanın Makedonya 1. Ligi'nin yeni ekibi Gostivar ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Futbol hayatına Makedonya'da devam etme kararı alan Alper Potuk çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'den ayrılık sürecine dair perde arkasında yaşananları Sabah'a anlattı.

'CİDDİ TEKLİFLER ALMIŞTIM'

"Hem Süper Lig hem de Birinci Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlardan ciddi teklifler aldım. Görüşme halindeydim ama Makedonya'dan sürpriz bir teklif geldi. Başkanımız Enes Usta ve Sportif Direktörümüz Abdullah Eğilmez'in anlattığı proje beni çok heyecanlandırdı. Güzel işler yapacaklarını düşündüğüm için burada olmak istedim. İki senelik sözleşme imzaladım. Şampiyon olmak ve bu takımla Avrupa kupalarında boy göstermek istiyorum."

Haberin Devamı

AYRILIĞIN PERDE ARKASINI ANLATTI

"Fenerbahçe'de güzel yıllarım geçti. (2013- 21 arasında sarı-lacivertli formayı giydi) Sonrasında da çok büyük bir indirim yaptım. (Ücretinin yüzde 40'ını indirmişti) Ama 2 ay sonra başka bir takıma kiralık gitmem istendi. 'Beni istemiyorsanız, ayrılmak istiyorum' dedim. Büyük bir takımla anlaşmıştım. Oraya göndermediler."

"FUTBOL HAYATINI BİTİRİRİZ"

'İstediğimiz takıma gitmezsen kadro dışı kalacaksın, dediğimizi yapmazsan da futbol hayatını bitiririz' tarzında konuşmalar oldu. Tüm mesajlar duruyor. Kabul etmeyince kadro dışı kaldım. Ertesi sene (2021) Ankaragücü'ne gittim. Fenerbahçe maçında gol atmıştım. Golden sonraki hareketim taraftara değil, bana bunu yaşatanlaraydı."

'VITOR PEREIRA BİZİ TANIMIYORDU'

"Vitor Pereira Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde bizi tanımıyordu. Tanıması da haftalar aldı. İlk 11 başladığım maç 10. haftadaki Ankaraspor deplasmanındaydı. 1-0 kazanmıştık, golü de ben atmıştım. Sonrasında neredeyse en çok süre aldığım hocaların başında geldi."

'ERSUN YANAL'LA İYİ İŞLER YAPTIK'

"Çok fazla hocayla çalıştım ama hayatıma etki eden hocalara, Eskişehirspor'dan Emre Özbayer'le başlamak istiyorum. Benim için özel ve önemlidir. Rıza Çalımbay A takıma ilk çıkartan ve oynatan hocam. Sonrasında Bülent Uygun gelişimimde çok etkili oldu. Ersun Yanal'la iyi işler yaptık. Aykut Kocaman aynı şekilde kariyerimde önemli bir yere sahip. Bülent Korkmaz ve Hikmet Karaman'ı da üzerimde etkisi olan isimler olarak çok rahat söyleyebilirim."

Haberin Devamı

"Yaşadığım ve yaptığım tercihlerden hiçbir zaman pişman olmadım. Yine başa dönsem aynı yolları aynı şekilde yürürdüm."

'SON DURAĞIM DEĞİL'

"Önümde daha en az 5 senelik bir futbol yolculuğum var. Gostivar son durağım değil. Buradaki projeye çok inandım. Başkanımızın yapmak istediklerine çok inandım. O yüzden iki yıllık kontrat yaptım. Sonrasına bakacağız neler olacak."

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI

Her sene tartışılan bir şey. Benim düşüncem Türkiye'de yabancı sınırlaması kalkarsa büyük takımlarda forma giyen Türk oyuncu göremeyiz. O yüzden devam etmesi daha iyi. Şu anki ekonomik şartlarda yabancı transferlerine çok büyük paralar veriliyor ama buna rağmen Avrupa'da ortaya konan bir başarı yok.

Haberin Devamı