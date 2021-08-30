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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: Alpaslan Öztürk, Milli Takım kadrosunda!

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Son dakika: Alpaslan Öztürk, Milli Takım kadrosunda!

Galatasaray forması giyen savunmacı Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray A.Ş. forması giyen Alpaslan Öztürk, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi.

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MİLLİ TAKIM'IN GÜNCEL KADROSU ŞU ŞEKİLDE:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Alpaslan Öztürk (Galatasaray)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford)

Son dakika: Alpaslan Öztürk, Milli Takım kadrosunda

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