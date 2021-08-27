TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, milli takÄ±mÄ±n 1 EylÃ¼l'de KaradaÄŸ, 4 EylÃ¼l'de CebelitarÄ±k ve 7 EylÃ¼l'de Hollanda ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§lar iÃ§in belirlenen aday kadroda ÅŸu oyuncular yer aldÄ±:



Kaleci: Mert GÃ¼nok (BeÅŸiktaÅŸ), UÄŸurcan Ã‡akÄ±r (Trabzonspor), Altay BayÄ±ndÄ±r (FenerbahÃ§e)



Savunma: Zeki Ã‡elik (Lille), Mert MÃ¼ldÃ¼r, Kaan Ayhan (Sassuolo), Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼ (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut MeraÅŸ (Le Havre)



Orta saha: Okay YokuÅŸlu (Celta Vigo), Taylan AntalyalÄ±, Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu (Galatasaray), Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼ (Feyenoord), Yusuf YazÄ±cÄ± (Lille), Hakan Ã‡alhanoÄŸlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih UÃ§an (BeÅŸiktaÅŸ), Cengiz Ãœnder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r (Trabzonspor), Halil Akbunar (GÃ¶ztepe)



Forvet: Burak YÄ±lmaz (Lille), Enes Ãœnal (Getafe), Kenan Karaman (BeÅŸiktaÅŸ), Halil DerviÅŸoÄŸlu (Brentford)

PREMÄ°ER LÄ°G GERÄ° ADIM ATMAZSA Ã‡AÄžLAR, OZAN TUFAN VE HALÄ°L DERVÄ°ÅžOÄžLU GELEMEYECEK

Ä°ngiltere Premier Lig kulÃ¼pleri, kÄ±rmÄ±zÄ± listede bulunan Ã¼lkelere oyuncu gÃ¶ndermeme konusunda karar almÄ±ÅŸtÄ±. Bu karar deÄŸiÅŸmez veya TÃ¼rkiye kÄ±rmÄ±zÄ± listeden Ã§Ä±kmazsa Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼, Ozan Tufan ve Halil DerviÅŸoÄŸlu, aday kadroda olmalarÄ±na raÄŸmen Milli TakÄ±m'a gelemeyecek.

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