Son Dakika | Almanya - Türkiye maçı öncesine herkes bunu konuşuyor!

Uzun yıllar boyunca aralarında sosyopolitik ilişki geliştiren Almanya ile Türkiye, birbirlerini kültürel anlamda da birçok alanda etkiledi.

İki ülkenin futbol geçmişlerinde birçok paralel hikaye, iki ülkeyi de derinden etkilemiş birçok ortak değer ve figürler var.

Dugout, iki ülkenin futbol kültürüne de katkıda bulunmuş, futbolseverlerin aklında özel yer edinmiş, isimlerini futbol tarihlerine kazımış en önemli oyuncuları mercek altına aldı.

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