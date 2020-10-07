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Futbol
Haber Giriş: 07.10.2020 - 16:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Almanya - Türkiye maçı öncesine herkes bunu konuşuyor!

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Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde akıllara Türk ve Alman futbolunda iz bırakmış futbol elçileri akıllara geldi.

Uzun yıllar boyunca aralarında sosyopolitik ilişki geliştiren Almanya ile Türkiye, birbirlerini kültürel anlamda da birçok alanda etkiledi.

İki ülkenin futbol geçmişlerinde birçok paralel hikaye, iki ülkeyi de derinden etkilemiş birçok ortak değer ve figürler var.

Dugout, iki ülkenin futbol kültürüne de katkıda bulunmuş, futbolseverlerin aklında özel yer edinmiş, isimlerini futbol tarihlerine kazımış en önemli oyuncuları mercek altına aldı.

Almanya Türkiye milli maç bu akşam, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi
Almanya Türkiye milli maç bu akşam, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

 

Son Dakika | Almanya - Türkiye maçı öncesine herkes bunu konuşuyor

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