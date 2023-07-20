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Son Dakika: Alexis Sanchez, Galatasaray'a haber gönderdi!

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#Galatasaray#Transfer#Alexis Sanchez
Son Dakika: Alexis Sanchez, Galatasaraya haber gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 08:33

Alexis Sanchez’in Galatasaray’a haber gönderdiği ve masaya oturmak istediği iddia edildi.

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Marsilya ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayışlarına başlayan Alexis Sanchez’e ilk teklif yapılmıştı.

Ancak Şilili hücum oyuncusu, ilk etapta yapılan öneriye karşılık olarak Avrupa’nın 5 büyük liginden gelecek teklifleri dinleyeceğini belirtmişti.

Fanatik'in haberine göre; yıldız futbolcu, aradan geçen süre içerisinde tecrübeli oyuncu istediği teklifleri alamadı.

Hâl böyle olunca 34 yaşındaki oyuncunun, yeniden Galatasaray’a haber gönderdiği ve masaya oturmak istediği belirtildi.

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#Galatasaray#Transfer#Alexis Sanchez