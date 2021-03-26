Son dakika: Alexander Sörloth'tan Norveç - Türkiye maçı öncesi Uğurcan Çakır itirafı!

Spor Arena Dış Haber - Geçen sezon Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkatleri çeken ve 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Norveç - Türkiye maçıyla birlikte eski takım arkadaşı Uğurcan Çakır ile karşı karşıya gelecek.

Norveç'in Cebelitarık ile oynadığı maçta gol atan Sörloth, Türkiye maçı öncesi yaptığı yaptığı açıklamada Türkiye Milli Takımı ve Uğurcan Çakır ile ilgili konuştu.

"UĞURCAN'I İYİ TANIYORUM"

Milli Takımımızla ilgili konuşan Sörloth; "Türkiye'den birkaç oyuncuyu yakından tanıyorum. Yetenekli futbolcuları var. Günlerinde oldukları zaman fantastik işler yapabilirler. Bizim amacımız onları alışkın oldukları oyunun dışında tutmak olmalı. Türkiye kalecisi Uğurcan'ı Trabzonspor'dan iyi tanıyorum. Çok iyi bir kaleci. Hollanda maçındaki kurtarışlarıyla bunu herkese gösterdi. Böyle bir maçta karşı karşıya geliyor olmamız keyif verici." sözlerini kullandı.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sörloth'un geçen hafta Alman basınına verdiği röportajda Türkiye'deki futbol ortamı hakkındaki sözleri gündem olmuştu. Sörloth; "Türkiye'de çok fazla taktik yoktu. Bu yüzden burada olmak benim için büyük bir değişiklik oldu. Türkiye'de sahaya çıkıyordum ve bana verilen tek taktik 'Gol at' oluyordu. Bu kadar, daha fazlası yok. Sadece gol at deniyordu. Türkiye ve Almanya arasında çok farklı bir futbol stili var." diye konuşmuştu.

LINNES TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Sörloth'un yanı sıra uzun zamandır Türkiye'de Galatasaray forması giyen Martin Linnes'in de teknik direktör Stale Solbakken'e Milli Takım oyuncuları hakkında bilgiler verdiği yönünde haberler Norveç basınında yer alıyor.

SOLBAKKEN: TÜRKİYE MAÇINA FARKLI BİR TAKTİKLE ÇIKACAĞIZ

3-0'lık Cebelitarık maçı sonrası Türkiye ile ilgili konuşan Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken; "Türkiye'ye karşı farklı bir formasyonla oynayacağız. İlk 11'de değişiklikler yapmamız gerekiyor. Türkiye'yi yenersek iyi bir yaz bizleri bekliyor olacak." açıklamasını yaptı.

GÖZLER HAALAND'DA

Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da yaptığı işlerle dünyanın dikkatini çeken Erling Haaland da Sörloth'un yanı sıra Norveç'in en büyük silahı olacak. Cebelitarık maçındaki kötü performansıyla basından eleştiriler alan Haaland, Türkiye maçında kendisini göstermek istiyor.

ODEGAARD'IN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL, TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan Cebelitarık maçında ayak bileğinden sakatlanan ve mücadeleyi yarıda bırakan Norveç'in 10 numarası Martin Odegaard'ın durumunun ciddi olmadığı ve takımla çalışmalara katıldığı açıklandı.

TÜRKİYE İLE NORVEÇ 10. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında yarın karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

Son maçı Türkiye kazandı

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı.



2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

Türkiye-Norveç maçları

Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

17.11.2007 Oslo Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1

28.03.2007 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2

15.08.2001 Oslo Özel 1-1

23.02.2000 İstanbul Özel 0-2

10.11.1993 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1

28.04.1993 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-3

29.10.1961 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1

01.06.1961 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-0

03.08.1936 Berlin Olimpiyat Oyunları 0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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