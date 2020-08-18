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Haber Giriş: 18.08.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Son Dakika | Alexander Sörloth transferi için flaş karar! Trabzonspor... | Transfer Haberleri

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Son Dakika Haberi... Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth'la ilgili transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Bordo mavili ekip, Norveçli golcüsüyle ilgili yeni bir karar aldı.

Süper Lig'de 2019-20 sezonuna damga vuran Alexander Sörloth'la ilgili transfer dedikoduları bitmiyor. Trabzonspor'un İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiraladığı Norveçli yıldızın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile anlaşma noktasına geldiği iddia edilmişti.

Fakat TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor Alexander Sörloth için her türlü riski almaya karar verdi.

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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor (18 Ağustos 2020)
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor (18 Ağustos 2020)

Sörloth'u elinden tutup oynatma amacında olan bordo mavili ekip, yüksek bedellere ulaşılmadıkça hiçbir takımla masaya oturmama kararı aldı.

Bordo-mavililer, Crystal Palace ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 sezon daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Norveçli golcü için 6 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonuna sahip.

Son Dakika | Alexander Sörloth transferi için flaş karar Trabzonspor... | Transfer Haberleri

 

Son Dakika | Alexander Sörloth transferi için flaş karar Trabzonspor... | Transfer Haberleri

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