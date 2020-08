Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor (18 Ağustos 2020)

THİAM & FENERBAHÇE HER AN AÇIKLANABİLİR Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, önceki gün kurmaylarıyla birlikte soluğu Çırağan Sarayı’nda almıştı. Başkan Koç ve beraberindekiler, burada Kasımpaşa’nın forveti Mame Thiam’ın menajeri Ediz Balkan’la bir araya gelmişti. Thiam için yapılan görüşmede oyuncunun tarafıyla her konuda anlaşıldı ve şimdi gözler, Senegalli futbolcunun kulübü Kasımpaşa ile yapılacak görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlanmasına çevrildi. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 27 yaşındaki oyuncu için Lacivert-Beyazlılar, Harun Tekin ve Deniz Türüç’ü talep ederken, Kanarya tarafı Deniz’in satılık olmadığını belirtti. Ekonomik anlamda parayı dikkatli kullanması gereken Fener’in, Paşa’ya Harun’un yanı sıra bir genç oyuncu ve bir miktar para teklif ederek transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Son pazarlıkların ardından tarafların ortak noktada buluşması bekleniyor. Thiam’la da 4 yıllık bir sözleşme yapılması planlanıyor. (Fanatik)Sayfa güncellenmektedir