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GeriSpor Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor (18 Ağustos 2020)
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Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 09:17,

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor (18 Ağustos 2020)

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer yarışı alev alev! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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1THİAM & FENERBAHÇE HER AN AÇIKLANABİLİR
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THİAM & FENERBAHÇE HER AN AÇIKLANABİLİR

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, önceki gün kurmaylarıyla birlikte soluğu Çırağan Sarayı’nda almıştı. Başkan Koç ve beraberindekiler, burada Kasımpaşa’nın forveti Mame Thiam’ın menajeri Ediz Balkan’la bir araya gelmişti. Thiam için yapılan görüşmede oyuncunun tarafıyla her konuda anlaşıldı ve şimdi gözler, Senegalli futbolcunun kulübü Kasımpaşa ile yapılacak görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlanmasına çevrildi. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 27 yaşındaki oyuncu için Lacivert-Beyazlılar, Harun Tekin ve Deniz Türüç’ü talep ederken, Kanarya tarafı Deniz’in satılık olmadığını belirtti. Ekonomik anlamda parayı dikkatli kullanması gereken Fener’in, Paşa’ya Harun’un yanı sıra bir genç oyuncu ve bir miktar para teklif ederek transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Son pazarlıkların ardından tarafların ortak noktada buluşması bekleniyor. Thiam’la da 4 yıllık bir sözleşme yapılması planlanıyor. (Fanatik)Sayfa güncellenmektedir

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UĞURCAN ÇAKIR & BRIGHTON

Bordo-Mavili altyapının en dikkat çeken ve en potansiyelli ürünlerinden biri olan Uğurcan Çakır transfer döneminin gözdelerinden... 24 yaşındaki file bekçisi iki sezondur gösterdiği başarılı performansını, aldığı övgüler ve Avrupa'dan gelen tekliflerle taçlandırdı. Başta İngiliz ekibi Sheffield United'ın, genç eldivene ciddi ilgisi bulunurken, yönetimle resmi transfer görüşmeleri gerçekleştirildi. Ancak taraflar anlaşma sağlayamamış ve transfer gerçekleşmemişti. Şimdi de İngiltere'nin bir diğer ekibi Brighton & Have Albion, Uğurcan'ın peşine düştü. Milli eldivenin ismi, kalesini kaliteli bir isme emanet etmek isteyen Mavi-Beyazlılar'ın listesinde en üst sırada yer alıyor. Ada temsilcisinin en kısa zamanda Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.

3FENERBAHÇEYE KOSOVALI 10 NUMARA
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FENERBAHÇE'YE KOSOVALI 10 NUMARA

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, 10 numara mevkisi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Genç isimle büyük ölçüde el sıkışan Kanarya'nın, oyuncunun kulübü Ballkani ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Blend Baftiu'nun adı Fenerbahçe dışında Rapid Wien ile de anılıyor. Ballkani ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Baftiu, geçen sezon Kosova Süper Ligi'nde 34 maçta 20 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

4FLAVİO - TRABZONSPOR
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FLAVİO - TRABZONSPOR

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo-mavililer transfer harekatını genişletti. Fırtına, orta sahadaki eksikliği gidermek için Bahia’dan Flavio ile el sıkıştı. 1 milyon euro bonservis bedeli ödenecek..

5GUSTAVO, MONACO, 8.5 MİLYON EURO...
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GUSTAVO, MONACO, 8.5 MİLYON EURO...

Geçen sezon başında Marsilya’dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan Gustavo’ya, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkma başarısı gösteren Lyon’un büyük bir ilgisi vardı. Teknik direktör Rudi Garcia’nın da ısrarla takımında görmek istediği oyuncu için Lyon önce 6 milyon Euro, sonra da 7 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Kanarya’nın, kapıyı 10 milyon Euro’dan açtığı öğrenilirken bu kez de devreye Ligue 1’in bir başka ekibi Monaco’nun girdiği ifade edildi. Yeni hocası Niko Kovac yönetiminde yeni sezonda üst sıralara oynamak isteyen Monaco’nun da, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu için 8.5 milyon Euro’luk bir teklifle, Sarı- Lacivertli kulübün kapısını çaldığı bilgisine ulaşıldı. (Fanatik)

6LEMİNA - GALATASARAY
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LEMİNA - GALATASARAY

Galatasaray geçen sezon Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina ile yeniden anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Gabonlu yıldız, Galatasaray'da 2019- 2020'deki maaşının 850 bin Euro daha azına oynayabileceğini yönetime iletti. Lemina, geçen sezon 2 milyon 50 bin Euro maaş alıyordu. Sarı- Kırmızılılar, Lemina ile anlaştıktan sonra İngiliz ekibi Southampton ile görüşmelere başladı. (Takvim)

7YA BONSERVİSİYLE YA KİRALIK
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YA BONSERVİSİYLE YA KİRALIK

Hannover 96'nın, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle almak istediği, ancak bu gerçekleşmez ise kiralık formülüyle bu işi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Kanarya’dan yaklaşık 2 milyon Euro alan Tolga için Hannover’in, yakında Fenerbahçe ile masaya oturacağı ve bu transfer konusunda tüm şartları masaya yatıracağı ifade edildi. (Fanatik)

8İBRAHİM SANGARE - GALATASARAY
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İBRAHİM SANGARE - GALATASARAY

Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan Fatih Terim, Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı. ABD'lilerin satın aldığı Toulouse'da kulübün başına Damien Comolli başkan olarak geçti. Comolli'nin yapacağı transfer hamleleri, harcayacağı rakamlar sonrasında ortaya uygun bir ortam çıkarsa Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak. 1.91'lik boyuyla dikkat çeken Fildişi Sahilli ön libero, hava topları ve ikili mücadelelerdeki etkili performansıyla ön plana çıkıyor. (Fotomaç)

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