Son Dakika: Alex Teixeira transfer müjdesini kendisi verdi! Beşiktaş için Türkiye'ye geliş tarihi...

Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira cumartesi günü İstanbul’a geliyor. Önceki gün siyah beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve takımın başarılı yıldızı Josef de Souza facetime’den görüntülü telefon görüşmesi yaptığı Brezilyalı futbolcu, İstanbul’a adım atacağı tarihi bizzat açıkladı.

Transferin gündeme geldiği ilk andan itibaren adeta kulübün bir yöneticisi gibi hareket eden, vatandaşı ve yakın arkadaşı Teixeira’yı ikna etme çalışan Josef bu görüşmede de baş roldeydi.

JOSEF'İN PRESİ DEVAM EDİYOR

Görüntülü yapılan görüşmede kamerayı Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ’a çeviren Brezilyalı futbolcu, “Taraftar dahil herkes seni bekliyor” diyerek Alex Teixeira’ya presini sürdürdü. Teixeira ise “Geliyorum, cumartesi günü İstanbul’dayım. Sabırsızlanıyorum. Burada antrenmanlarımı eksiksiz sürdürüyorum. Hazır olacağım” diyerek siyah beyazlılara müjdeyi verdi. Josef de Souza ise ülkesi Brezilya’da beraber tatil yaparken ‘Kartal pençesi’ hareketi yaptırdığı yakın arkadaşının Türkiye’ye gelmek için sabırsızlandığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

YILLIK 2.3 MİLYON EURO ALACAK

“Türkiye’de çok başarılı olacak. Çok başarılı bir kadroya sahibiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın oyun sistemine uyan, dikine gidebilen ve şut atabilen önemli futbolcu. Cumartesi günü İstanbul’a gelecek olması bizleri sevindirdi. Her geçen gün Şampiyonlar Ligi için kadromuz güçleniyor.”

Beşiktaş’a imza atması beklenirken, Dubai’ye giderek yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Alex Teixeira’ya Beşiktaş’ın yıllık 2 milyon 300 bin Euro garanti ücret vereceği, ayrıca imza parası karşılığında da 900 bin Euro ödeme yapılacağı ifade edildi.

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