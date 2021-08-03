Son dakika: Rosier'den Ghezzal'a 'Come to Beşiktaş' çağrısı! Paylaşımı sildi...

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve geçen hafta resmi olarak transfer edilen Valentin Rosier, Leicester City'den transfer edilmesi için görüşmeler devam eden Rachid Ghezzal'a 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı.

Rosier, Twitter'dan 'Beşiktaş'a gel Rachid' yazan bir tweet attı. Rosier'in bu tweeti kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Rosier bir süre sonra bu paylaşımı sildi. Ardından Ghezzal ile birlikte olduğu fotoğrafların paylaşıldığı tweetleri retweetledi.