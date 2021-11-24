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Son Dakika: Ajax maçında Beşiktaş Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Böylesi görülmedi, 4 yıl sonra...

#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Rachid Ghezzal
Son Dakika: Ajax maçında Beşiktaş Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Böylesi görülmedi, 4 yıl sonra...

Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, C Grubu'ndaki 5. maçında Ajax'la karşılaştı. Siyah-beyazlılar Ghezzal'ın penaltı golüyle öne geçerken, bu gol Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

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Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Ajax'ı konuk eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın golü, turnuva tarihine geçti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 2-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Kalede Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok'u görevlendiren Sergen Yalçın, savunmada Welinton'un yerine Montero, orta alanda cezalı Josef de Souza'nın yerine Mehmet Topal, Atiba Hutchinson'un yerine Alex Teixeira, hücum hattında ise Kenan Karaman'ın yerine Kevin N'Koudou'ya şans verdi.

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TARİHE GEÇEN PENALTI GOLÜ

Avrupa mücadelesine devam etmek için kazanmak zorunda olan Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Rachid Ghezzal'ın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Ghezzal'ın kaydettiği bu gol, siyah-beyazlıların tarihe geçmesini sağladı. Cezayirli futbolcunun golüyle Şampiyonlar Ligi tarihinde 46 gole ulaşan Beşiktaş, turnuvada 20'den fazla gol atan takımlar arasında en çok penaltı golüne sahip takım oldu. Beşiktaş, penaltı golünü 8'e yükseltti.

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DEVLER LİGİ'NDE İLK KEZ ÖNE GEÇTİ

Ghezzal'ın golü bir başka açıdan da Beşiktaş için bir ilk oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golünü kaydeden Beşiktaş, ilk kez bir mücadelede öne geçmiş oldu.

GHEZZAL 4.5 YIL SONRA

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozlarından olan Rachid Ghezzal, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Ajax'a karşı kaydetti.

Cezayirli yıldız Avrupa Kupaları'nda 4.5 yıl sonra gol atmış oldu. Ghezzal son golünü, Lyon forması giydiği dönemde Mayıs 2017'de yine Ajax'a karşı kaydetmişti.

Son Dakika: Ajax maçında Beşiktaş Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Böylesi görülmedi, 4 yıl sonra...

VAR'IN HIZI DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda VAR'ın devreye girip hakemi uyarma hızlı futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Mehmet Topal'ın aşırtmak istediği topla Mazraoui elle oynamış ancak hakem oyunu devam ettirmişti. Mücadelenin VAR hakemi, pozisyondan yaklaşık 15-20 saniye sonra orta hakem Irfan Peljto VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

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ONANA 298 GÜN SONRA

Ajax'ta karşılaşmaya 11de başlayan Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, 298 gün sonra Ajax formasıyla bir karşılaşmada görev aldı.

Ajax'ın Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, yasaklı bir madde kullandığı gerekçesiyle futboldan 12 ay men edilmişti. Yasaklı maddeyi bilerek kullanmadığı yönünde karara itiraz eden Onana'nın cezası 9 aya indirilmişti.

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31 Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı olan Onana, 298 gün sonra bir karşılaşmada görev yaptı. 31 Ocak'ta oynanan AZ Alkmaar karşılaşmasına 90 dakika görev yapan Onana, sonrasında cezası sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyememişti. 3 Kasım itibariyle cezası sona eren Kamerunlu kaleci, ligde Go Ahead Eagles ve Waalwijk maçlarında kadroda yer alsa da görev yapmamıştı. Onana, yaklaşık 9.5 aylık sürenin ardında ilk kez formasını terletmiş oldu.

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#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Rachid Ghezzal

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