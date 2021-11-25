Son Dakika: Beşiktaş - Ajax maçı sonrası acı fatura! "Çok alt seviyede, yarısı kadar bile..."

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların grupta son sırada kalarak Avrupa kupalarına veda etmesi kesinleşti.

Siyah beyazlı ekip, 22. dakikada Rachid Ghezzal'in penaltıdan attığı golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İkinci yarının başında oyuna giren Sebastien Haller, önce 54. dakikada skoru eşitledi, ardından 69. dakikada ise takımına galibiyeti getirdi.

Sahadan 2-1 mağlup ayrılarak 5'te 0 yapan ve matematiksel olarak Avrupa'da yoluna devam etme şansı kalmayan temsilcimiz puansız son sırada yer aldı. 5'te 5 yapan Ajax ise fire vermeden yoluna devam etti.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?



GÜNTEKİN ONAY: YİNE İYİ BAŞLADI AMA YİNE İYİ BİTİREMEDİ

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi kâbusu ve üst üste mağlubiyet serisi ne yazık ki dün de devam etti. Her Devler Ligi maçında olduğu gibi aslında karşılaşmaya iyi başlayan, kazanma arzusunu gösteren bir Beşiktaş gördük.

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AJAX'TAN ÖĞRENİLECEKLER

Şunu da vurgulayalım: Ajax gerek Şampiyonlar Ligi’nin gerekse de bu sezon Hollanda liginin tartışmasız en formda ekibi. Kendi liglerinde 41 gol atıp sadece 2 gol yediler. Şampiyonlar Ligi’nde 1 puan dahi yitirmediler. Böyle bir rakipten öğrenilecek çok şey var. Milyonlarca Euro harcayıp kurulmuş bir takım değil. Ancak puan olarak hiçbir iddiası olmamasına rağmen büyük bir oyun disiplini, yardımlaşma, kolektif uyum, tempo ve baskı hep var.

PROFESYONELLİK DÜŞÜK

Bizde genellikle futbol hep sonuçlar ve isimler üzerinden değerlen diriliyor. Açıkçası ben Süper Lig’deki hiçbir takımın Oyuncularının saha dışında tesislerde Ajax’lı futbolcuların yarısı kadar bile zaman harcadığına inanmıyorum. Fark burada. Dünya kadar para verdiğin maaşlı oyuncuyu çalıştıramıyorsun. Toplantı yapıyorsun, oyuncu sıkılıyor. Ağır antrenman yüklüyorsun, şikayet ediyor. Uzun lafın kısası profesyonellik düzeyimiz her şeyden önce çok alt seviyede ve ülkemize gelen yabancı oyuncular da bu durumdan etkilenip geriye gidiyorlar.

LARIN 2.'Yİ ATMALIYDI

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Dünkü maça dönersek ilk yarı iyi oynayan ve 1-0 öne geçen Beşiktaş artık bu seviyede Larin ile yakaladığı 2. gol şansı da değerlendirmeliydi. Golcü Haller’i de 2. yarı ile birlikte oyuna sokan Ajax üstün futbolu ile kendisine galibiyeti getirecek skora ulaştı ve istediğini alarak İstanbul’dan ayrıldı.

GOL YİYENE KADAR HEP İYİ

Dikkat edin, Beşiktaş son periyotta kalesinde golü görene kadar iyi futbol oynuyor. Ancak yediği gollerin ardından oyun anlayışı ve saha içi disiplini eksiliyor ve bu durum sonuçlara da olumsuz yansıyor. Skor ne olursa olsun aynı kararlılıkta ve ciddiyetle oynamak kesinlikle şart.

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UĞUR MELEKE: WELINTON'SUZ, N'SAKALA'SIZ, KENAN'SIZ

Beşiktaş 24 Eylül’den 24 Kasım’a kadar 10 resmi maç oynadı. Bunların sekizini kaybetti. Dün 11’de 9 oldu bu istatistik... Maalesef bu ülkede Beşiktaş’ı, Fenerbahçe’yi ya da Galatasaray’ı çalıştıran birisinin 10 maçın 8’ini kaybedip görevde kalması zor iş. Sergen Yalçın’ın siyah-beyazlı camiada öyle güçlü bir kredisi var ki, bırakın görevini kaybetmeyi, tartışılmadı bile.

Bu harika bir şey öncelikle. Yalçın, gerek futbolculuk gerek teknik adamlık performansıyla anasının ak sütü gibi hak etti bu krediyi. Ancak... Sergen Hoca, Alanya maçından sonraki demeci üzerine bence daha fazla düşünmeliydi. Daha çok tartmalı, daha iyi kelimelendirmeliydi. Sergen Hoca’nın bir yenilgi sonrası tüm sorumluluğu futbolcularına bırakması, ondan beklenen türden bir tavır değildi bence.

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STOPERLERE DİKKAT

Sergen Yalçın, Alanya müsabakasından çok önce de, bazı futbolcularının istek-coşku problemi olduğunu, herkesin bir arada savaşmadığı bir ortamda maçların kazanılamayacağını belirtmişti. Zaten 10 maçta 8 yenilgi yaşanmış, bir şeylerin ters gittiği ortada. O dönemde Beşiktaş’ın kazandığı iki maça baktığınızda stoper ikilileri dikkat çekiyor: Sivas’ı Vida-Serdar, Galatasaray’ı Vida-Necip ikilisiyle geçmiş Beşiktaş. Kalan sekiz maçın yedisinde Welinton sahada. Hepsi kaybedilmiş.

NET BİR GERÇEK VAR

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Dün Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın nispeten iyi olduğu ilk yarıyı seyrederken bir başka detay daha çarptı gözüme: Beşiktaş bu sezon ilk defa bir maçın 90 dakikasını sahada Welinton Nsakala Kenan’dan biri dahi olmadan oynadı. Coşkusuzluk, isteksizlik ya da formsuzluk yükünü belli isimlerin sırtına yüklemek değil niyetim. Ancak ortada net de bir gerçek var: Eğer coşkusuzluktan şikayet ediyorsanız, o zaman coşkusuzları kenarda oturtmalı ve coşkulularla yola devam etmelisiniz. Montero, Güven, Can gibileri çok az dakika aldılar bu sene. Oysa bu oyuncular sahaya çıktığında isteklerinde bir eksik olduğunu söyleyemeyiz kesinlikle.

HALLER GİRİNCE FİŞİ ÇEKTİ

Dün Vodafone Park’ta iki farklı devre izledik doğrusu. İlk yarı adeta bir Rus ruleti gibiydi. Orta sahalar yürüyerek geçildi, maç bir o kalede, bir bu kalede oynandı. İki takımın da önceliği savunma değil, hücumdu. 45 dakikada toplam sadece beş faul oldu. Ajax da Beşiktaş da rakip kale önlerinde net pozisyonlar yakaladılar. Hollandalılar ilk 11’de klasik bir santrfora yer vermemişlerdi, gol kaçırma yarışı yaptılar. Beşiktaş’sa Ghezzal’le bulduğu golle üstün girdi soyunma odasına. Özellikle bu devrede Pjanic’in geriden oyun kurulumuna katkısını, atağın yönünü çevirmedeki ustalığını izledik. Nkoudou’nun driplingleri özlenmiş. Larin biraz daha sakin olsa Beşiktaş daha iyi bir skorla da girebilirdi içeri.

2. YARI TEK KAZANIM CAN

Ancak 46’da Erik Ten Hag, çok doğal bir değişiklikle sahaya klasik dokuz numarasını, Haller’i sürdü. O dakikada da fişi çekmiş oldu zaten. Ajax ikinci yarıda topa daha fazla sahip oldu, üçüncü bölgede daha fazla oynadı. Üstelik bu kez sahada “işi gol olan bir santrfor” istihdam ettiği için iyi oyununu skora da dönüştürdü Hollanda temsilcisi. Beşiktaş’ın ikinci yarıdaki tek kazanımıysa güçlü oyunuyla dikkat çeken Can Bozdoğan'dı. Gözleri parlayan bu çocuk ilk 11'de olmayı hak ediyor artık sanki.

AJAX'TAN TOPU ALMAK

Ajax’ın bu sezon 13 lig, dört de Şampiyonlar Ligi maçı mercek altına alındığında topla en az oynadıkları maç ilk Dortmund müsabakası. Onda da %54’le yine üstünler. Ligde de yüzde 57’nin altına hiç düşmemişler. Dün Beşiktaş 30’uncu dakikada Ajax’ı %51’de tutmuştu. İlk yarının sonunda da %53’e 47 idi durum. Bu Ajax’tan topu almak gerçekten zor iş. Ajax’ın bu sezon topu en çok paylaştığı devreydi muhtemelen dünkü ilk yarı.

ALVAREZ'İ ARADILAR

Bu Ajax’ın, 2019 Devler Ligi’nde yarı final oynayan Ajax’tan en önemli farkı, daha iyi savunma yapmaları. Bu maça kadar Devler Ligi’nde sadece 2 gol yemişlerdi. Ligde de 13 maçta yedikleri gol sayısı iki. Ancak dün ön libero Edson Alvarez’i aradıklarını düşünüyorum. Onun yokluğunda daha geçirgendi merkezleri.