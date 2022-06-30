Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Ahmet Suat Özyazıcı evinde kaza geçirdi! Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

#Trabzonspor#Ahmet Suat Özyazıcı#Süper Lig
Son Dakika: Ahmet Suat Özyazıcı evinde kaza geçirdi Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

Trabzonspor'un efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, evinde yaşadığı kaza sonucu kalça kemiğini kırdı.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, evinde yaşadığı kaza sonucu kalça kemiğini kırdı.

Bordo-mavili kulübün eski teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı'nın evinde düşüp kalça kemiğini kırdığı öğrenildi.

Kazanın ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özyazıcı, Doktor İhsan Alioğlu tarafından ameliyata alındı. Ameliyatın başarılı geçtiği ve Özyazıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı yaşadığı talihsiz kaza sonucu kırılan kalçasından ameliyat olmuştur. Sağlık durumu iyi olan efsane hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Ahmet Suat Özyazıcı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly

BAKMADAN GEÇME!

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

Annesini öldüren katili 54 yıl boyunca aradı... O gizem, hayatının son günlerindeki bir polisin inadıyla çözüldü

#Cinayet
Tek belirtisi unutkanlık değil Bu davranış değişiklikleri Alzheimera işaret ediyor

Tek belirtisi unutkanlık değil! Bu davranış değişiklikleri Alzheimer'a işaret ediyor

#Sağlık
ABDli şarkıcı R. Kellyye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezası

#Robert Sylvester Kelly