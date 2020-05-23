Son Dakika | Ahmet Nur Çebi'den kulüp personeline maaş dopingi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçmiş yönetimlerin ödemediği 2 maaş tutarını tesis çalışanlarının banka hesaplarına yatırdı.
Spor Arena - İsmail Er | Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den kulüp çalışanlara bayram morali.
Çebi önceki gün, geçmiş yönetimlerin ödemediği 2 maaş tutarını tesis çalışanlarının banka hesaplarına yatırdı.
Siyah beyazlı kulübün kimseye borçlu kalmadığını hatırlatan Çebi, "Beşiktaş tesislerinde çalışan tüm personelimizin yüzünü güldürdük. Geçmiş dönemlere ait ödenmeye maaşları da hesaplarına yatırdık" dedi.
Çebi, kulübün personelinin ödemelerde öncelikli olduğunu ifade etti.
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