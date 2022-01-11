Son Dakika: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan TFF'ye flaş erteleme talebi!

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İttifak Holding Konyaspor, futbolcuları Ahmet Çalık’ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından TFF'ye flaş bir talepte bulundu.

Yeşil-beyazlı kulübün, 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF’ye başvurduğu öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ahmet Çalık’ın yaşamını yitirmesinin ardından Konyaspor, resmi Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda ”Konyaspor’umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık’ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun” denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından ’Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Ahmet Çalık’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum” mesajı yayımladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Konyalı olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.