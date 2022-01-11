Son Dakika: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan TFF'ye flaş erteleme talebi!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Olay ayrılık sonrası bugün Florya Saat 14.00te Fatih Terim...Olay ayrılık sonrası bugün Florya! Saat 14.00'te Fatih Terim...#Galatasaray
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Kahreden kazada 135 metre detayı Nikah tarihi almaya gidiyormuş...Kahreden kazada 135 metre detayı! Nikah tarihi almaya gidiyormuş...#Ahmet Çalık
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
Genç avukatın kahreden ölümü... Kardeşi konuştu: Deli taklidi yapıyorGenç avukatın kahreden ölümü... Kardeşi konuştu: Deli taklidi yapıyor#Dilara Yıldız
Bu sözlerle duyurdular... Durdurulamaz Bilim dünyasını sarsan sonuçlarBu sözlerle duyurdular... Durdurulamaz! Bilim dünyasını sarsan sonuçlar#Küresel Isınma
Kendine Aşı polisi diyor...Bu kez iyice saçmaladıKendine 'Aşı polisi' diyor...Bu kez iyice saçmaladı! #Aşı Karşıtı
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
Yargıtaydan emsal karar İş arkadaşına söylediği sözler işinden ettiYargıtay'dan emsal karar! İş arkadaşına söylediği sözler işinden etti#Yargıtay
TMOK üyesi, rekortmen yüzücü ve iş insanı Doğan Şahin vefat ettiTMOK üyesi, rekortmen yüzücü ve iş insanı Doğan Şahin vefat etti!#Doğan Şahin
Tahminler arka arkaya geliyor Bir dev bankadan daha flaş açıklamaTahminler arka arkaya geliyor! Bir dev bankadan daha flaş açıklama#Goldman Sachs
Rektör Özkan: Maalesef yüz felci var Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruzRektör Özkan: Maalesef yüz felci var! Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz#Asiye Ateş
Yeni salgın paniği: Ağız ve burunlarından kan geliyor Gerçek sonradan ortaya çıktı...Yeni salgın paniği: 'Ağız ve burunlarından kan geliyor' Gerçek sonradan ortaya çıktı...#Çin
Romantik kutlama Gelecekteki soyadımRomantik kutlama! Gelecekteki soyadım!#Melis Sütşurup
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan TFF'ye flaş erteleme talebi!

#Ahmet Çalık#Konyaspor#TFF
Son Dakika: Ahmet Çalıkın vefatı sonrası Konyaspordan TFFye flaş erteleme talebi

Ankara'ya yolculuk yaptığı esnada trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın sürpriz vefatı sonrası Konyaspor TFF'ye erteleme başvurusu yaptı.

Haberin Devamı

İttifak Holding Konyaspor, futbolcuları Ahmet Çalık’ın geçirdiği kazada yaşamını yitirmesinin ardından TFF'ye flaş bir talepte bulundu.

Yeşil-beyazlı kulübün, 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF’ye başvurduğu öğrenildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Ahmet Çalık’ın yaşamını yitirmesinin ardından Konyaspor, resmi Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda ”Konyaspor’umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık’ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun” denildi.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Ahmet Çalıkın vefatının ardından Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçenden açıklama:Son Dakika: Ahmet Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den açıklama: Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından ’Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Ahmet Çalık’a Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum” mesajı yayımladı.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Konyalı olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Twitter hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Çalık#Konyaspor#TFF

BAKMADAN GEÇME!

Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov

BAKMADAN GEÇME!

Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov