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Son Dakika: Ahmet Çalık'ın vefatının ardından Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den açıklama: "Acımız çok büyük"

#Ahmet Çalık#Fatih Özgökçen#Konyaspor

Geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık için kulüp başkanı Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu. Konuşmakta zorlanan Özgökçen, acılarının çok büyük olduğunu belirtti.

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İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden savunma oyuncusu Ahmet Çalık'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduğu görünen Özgökçen, Ahmet Çalık'ın takımdaki en efendi isimlerden biri olduğunu belirtti.

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Cenaze için Ankara'ya gideceklerini söyleyen Fatih Özgökçen, "Üzüntülüyüz sonuçta ya. Konuşacak çok da fazla bir şey de yok, halim de yok. Acımız çok büyük. Gencecik çocuk vefat etti. Ankara'ya cenazeye gideceğiz, Elmadağ'a. Allah taksiratını affetsin. Efendi arkadaşlardan biriydi. Acımız büyük ne söylenebilir ki gencecik çocuktu, trafik kazasında vefat etti" ifadelerini kullandı.

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#Ahmet Çalık#Fatih Özgökçen#Konyaspor

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