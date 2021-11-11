Son dakika: Ahmet Bulut'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
EYT’lilere formül arayışıEYT’lilere formül arayışı#EYT
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Derbi öncesi Vitor Pereira kararı Herkes bugün 16.00ı beklerken...Derbi öncesi Vitor Pereira kararı! Herkes bugün 16.00'ı beklerken...#Fenerbahçe
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Önemli veri açıklandı... Türkiye 1.6 milyar dolar fazla verdiÖnemli veri açıklandı... Türkiye 1.6 milyar dolar fazla verdi#Cari İşlem
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktıErdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya resti çekti Savaş uçakları havalandı...Rusya resti çekti! Savaş uçakları havalandı...#RUSYA
Mecliste yüksek tansiyon Lütfü Türkkan gerilimi...Meclis'te yüksek tansiyon! 'Lütfü Türkkan' gerilimi...#TBMM
Maaşları 150 bin sterlin... Son yılların en popüler mesleği Şirketler arka arkaya ihtiyaç duymaya başladıMaaşları 150 bin sterlin... Son yılların en popüler mesleği! Şirketler arka arkaya ihtiyaç duymaya başladı#Veri Bilimci
Merakla beklenen dava sonucu açıklandı... Kurşunlu su krizinde rekor tazminatMerakla beklenen dava sonucu açıklandı... 'Kurşunlu su' krizinde rekor tazminat#ABD
Nefesler tutulmuş bekleniyordu 300 milyar dolar borcu var, kaynaklar doğruladıNefesler tutulmuş bekleniyordu! 300 milyar dolar borcu var, kaynaklar doğruladı#Evergrande
Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke ettiTartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti#Dave Portnoy
Kripto paralara ne oldu İşte düşüşün nedeniKripto paralara ne oldu? İşte düşüşün nedeni#Kripto Para
Ezber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyorEzber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyor!#Koronavirüs
Yok artık ZeynepYok artık Zeynep!#Zeynep Tokuş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Ahmet Bulut'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi

#Galatasaray#Transfer#Gedson Fernandes
Son dakika: Ahmet Buluttan Galatasaraya Gedson Fernandes müjdesi

Geçen sezonun devre arasında kiralanan Gedson Fernandes performansıyla geçer not almıştı. Galatasaray, Portekizli yıldızı sezon başında yeniden kadrosuna katmak istedi ancak Benfica'dan veto yedi. Cimbom ocak ayında Gedson için yeniden atak yapmaya hazırlanırken, menajer Ahmet Bulut transfere yeşil ışık yaktı. 22 yaşındaki orta sahanın Benfica'dan ayrılacağını ifade eden Bulut, 2-3 milyon euro'ya transferin noktalanabileceğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Galatasaray'a ocak ayında imza atan Gedson Fernandes, kiralık olarak forma giydiği kısa sürede büyük beğeni topladı. Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği genç yıldız için Benfica'dan onay çıkmadı. Portekiz temsilcisi oyuncuyu satmadı ancak yeterince forma şansı da vermedi. Menajer Ahmet Bulut, Gedson'un Benfica'dan ayrılacağını ifade etti. İşte detaylar...

22 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibinden ayrılacağını belirten Bulut, "Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz. İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir." şeklinde konuştu.

Gedson'un Galatasaray'da çok mutlu olduğunun altını çizen Ahmet Bulut, şöyle konuştu: "Gedson burada çok mutluydu. Burada oynamak da istiyor. Burada iyi oynadı. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hoca da oynatmadı Benfica'da. 1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için.Daha kasım ayındayız. Ocak ayına çok var. Sezon başında Gedson Galatasaray'a transfer olabilirdi. Benfica satmak istemedi."

"Belki de 2-3 milyon Euro'ya bitecek"

Haberin Devamı

Gedson'la ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığı söyleyen Bulut, "Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi. Çoğu haberler doğru değil. X kulüp 20 milyona vermeye hazır. Bir kulüp teklif yapmadan önce kimseye söylemez. Yaptıktan sonra da kimseye söylemezler, bu gizlidir." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Gedson Fernandes

BAKMADAN GEÇME!

Ticaret Bakanlığı satıyor Bu otomobiller çok ucuz

Ticaret Bakanlığı satıyor! Bu otomobiller çok ucuz

#Ticaret Bakanlığı
Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır