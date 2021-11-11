Son dakika: Ahmet Bulut'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi

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Galatasaray'a ocak ayında imza atan Gedson Fernandes, kiralık olarak forma giydiği kısa sürede büyük beğeni topladı. Fatih Terim'in ısrarla alınmasını istediği genç yıldız için Benfica'dan onay çıkmadı. Portekiz temsilcisi oyuncuyu satmadı ancak yeterince forma şansı da vermedi. Menajer Ahmet Bulut, Gedson'un Benfica'dan ayrılacağını ifade etti. İşte detaylar...

22 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibinden ayrılacağını belirten Bulut, "Gedson için şu an erken. Büyük ihtimalle transfer olacak. Benfica'dan ayrılacak. Benim gönlümden geçen Türkiye'ye gelmesi. Bilemezsiniz. İngiltere'de bir kulüp çıkar belki çok büyük para verir." şeklinde konuştu.

Gedson'un Galatasaray'da çok mutlu olduğunun altını çizen Ahmet Bulut, şöyle konuştu: "Gedson burada çok mutluydu. Burada oynamak da istiyor. Burada iyi oynadı. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hoca da oynatmadı Benfica'da. 1.5 yıllık sözleşmesi var. Bu devre arasında satmaları lazım para kazanmak için.Daha kasım ayındayız. Ocak ayına çok var. Sezon başında Gedson Galatasaray'a transfer olabilirdi. Benfica satmak istemedi."

"Belki de 2-3 milyon Euro'ya bitecek"

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Gedson'la ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığı söyleyen Bulut, "Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi. Çoğu haberler doğru değil. X kulüp 20 milyona vermeye hazır. Bir kulüp teklif yapmadan önce kimseye söylemez. Yaptıktan sonra da kimseye söylemezler, bu gizlidir." ifadelerini kullandı.