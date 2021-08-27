Son Dakika: Adana Demirspor'da ilk Balotelli krizi! Konyaspor maçında oyundan alınınca yaptığı hareket geceye damga vurdu

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'u konuk eden Adana Demirspor'da büyük umutlarla transfer edilen İtalyan forvet Mario Balotelli, Adana ekibinde ilk ciddi krizini çıkardı.

Konyaspor ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli golcü, son derece etkisiz bir performans sergiledi ve 57. dakikada yerini Ezeh'e bıraktı. Bu oyuncu değişikliği sonrasında Balotelli'nin tepkileri mücadeleye damga vurdu.

Oyuncu değişikliği tabelasında kendi forma numarasını gördükten sonra saha kenarına yavaş adımlarla gelen Balotelli, Ezeh'e başarılar dileyerek yedek kulübesine doğru yöneldi. Kendisini tebrik eden yardımcı antrenöre bir şeyler anlatmaya başlayan İtalyan forvet, kulübeye oturdu.

TAKIM ARKADAŞINA VURDU

Kulübede tepkisinin dozunu artıran Balotelli, bağırarak isyanını dile getirdi. İtalyan golcünün tepkisini gösterirken yanındaki takım arkadaşına da fiziksel müdahalede bulunduğu kameralara yansıdı.

Balotelli sonrasında soyunma odasına giderek karşılaşmayı takip etmemeyi tercih etti.

SAMET AYBABA DİYALOG KURMADI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Balotelli'nin oyundan alındığı esnada takıma taktik verirken, İtalyan futbolcuyla diyalog kurmaması dikkat çekti.

"BELHANDA VE BALOTELLI'DEN MEMNUN DEĞİLİM"

Adana Demirspor'un Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, Mario Balotelli ve Younes Belhanda'nın performanslarından memnun olmadığını söylemişti.

Aybaba yaptığı açıklamada, "Şu anda Belhanda'dan da, Balotelli'den de memnun değilim. Bu oyunculara biz tabii ki geniş zaman ayırıyoruz, onları kazanmak için bir sürü şey yapıyoruz. İki oyuncuyu kazanırsak takımın kazanma kalitesi yükselir diye şans veriyoruz. Döndüğümüzde yine oturup konuşacağız ama böyle olursa kadro içindeki yapılanma gayet ciddi şekilde yapılır" ifadelerini kullanmıştı.

"BALOTELLI İLE KONUŞTUM"

Tecrübeli teknik adam, Konyaspor maçının hazırlıkları sürerken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Belhanda ve Balotelli ile konuştuğunu söylemişti.

Samet Aybaba, "Ben Balotelli ile konuşuyorum. ’Senin çok daha iyi performans göstermen benim için senin düşüncen daha önemli’ diyorum. Niye? ’Balotelli geldi Adana Demirspor’a. Çok katkı sundu. Biz uzun süredir problem yaşayan bir oyuncuyla mutlu bir sezon geçirdik.’ Böyle dersek bize de kendisine de çağırılırsa milli takımına da artı yazar. Biz futbol adamıyız. Bunları sadece futbolu düşünerek konuşuyoruz. Önünde, arkasında, yanında kim duruyor diye düşünmek karakterimizde yok. Neyse onu söylüyoruz. Belhanda ile de görüştüm. O da kendisinden memnun değil. 'Haklısınız hocam’ dedi. Biz performansı ve takım ruhunu arttırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuşmuştu.

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