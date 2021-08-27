Adana Demirspor Konyaspor maçı, her iki kentin taraftarlarınca yakından izlenecek. Bu yıl çıktığı 2 maçtan 2 galibiyet almayı başaran Konyaspor, üçüncü haftayı da galibiyetle kapatarak puan durumundaki avantajını korumak istiyor. Peki, Adana Demirspor Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ADANA DEMİRSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3'üncü Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Konyaspor'u konuk edecek. 27 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MAÇ ÖNCESİ BAZI ANEKTODLAR

Konyaspor ile oynadığı altı Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Adana Demirspor, bu galibiyetleri gol yemediği ilk ve son karşılaşmalarda aynı skorlarla aldı. Adana Demirspor'a konuk olduğu üç Süper Lig maçının sadece birini kazanan Konyaspor, o karşılaşmada lig tarihindeki en farklı deplasman galibiyetini almıştı. Yeşil-beyazlı ekibin aynı zamanda lig genelinde en farklı kazandığı maçta da rakibi Adana temsilcisiydi. Süper Lig'de oynadığı son 31 karşılaşmayı kazanamayan Adana Demirspor, lig tarihinde en uzun galibiyet hasreti yaşayan ekip konumunda. Evindeki kazanamama serisi de 15 maça çıkan Mavi Şimşekler, bu alanda da ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Konyaspor, üst üste 3+ galibiyeti en son Nisan 2016'da aldı. Deplasmanda üç maçtır gol yemeyen yeşil-beyazlıların daha uzun gole kapama serisi ise en son Ocak-Nisan 2016 arasında geldi. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son beş maçın dördünü kaybeden Konyaspor, tek galibiyetini son karşılaşmada aldı. Yeşil-beyazlı ekip en son 2004/05 sezonunda bu şekilde üst üste iki karşılaşma kazanabildi.

Bu sezon Süper Lig'de Adana Demirspor'dan daha fazla isabetli şut çeken sadece iki takım var: Altay ve Trabzonspor. Bu iki ekip bulduğu isabetlerin %50'sini gole çevirirken; Adana temsilcisi, çektiği 13 isabetli şutta rakip fileleri sadece bir kez havalandırabildi. Adana Demirspor'un bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü atan Babajide Akintola, Ekim 2019'dan bu yana üst üste iki lig karşılaşmasında fileleri havalandıramıyor. Bu sezon Konyaspor'un Süper Lig'de attığı üç golün ikisini kaydeden Sokol Cikalleshi, Adana Demirspor'a karşı sahaya çıktığı son lig maçında da gol sevinci yaşamıştı.

Konyaspor ile karşılaştığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Samet Aybaba, tek galibiyetini Kasım 2017'de evinde aldı. Adana Demirspor'a konuk olduğu iki lig maçını da kazanamayan İlhan Palut, bu iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.