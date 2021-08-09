MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan David Luiz, Caner Erkin ve Caulker açıklaması
GeriFutbol Son Dakika: Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan David Luiz, Caner Erkin ve Caulker açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 09.08.2021 - 23:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan David Luiz, Caner Erkin ve Caulker açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan David Luiz, Caner Erkin ve Caulker açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takımın transfer politikası hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Balotelli, Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, David Luiz ve Caner Erkin'in gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sancak "David Luiz gündemimizde yok. Caulker gündemimize geldi. Stoper için 3-4 alternatifimiz var, onlardan birini alacağız. Bizim gençleri geliştirecek lider bir oyuncu arıyoruz. Caner Erkin de gündemimizde yok. Belki Caner Erkin, Gökhan Gönül ile Çaykur Rizespor'da buluşur. Büyük ihtimalle de orası olacak" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi