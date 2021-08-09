Son Dakika: Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan David Luiz, Caner Erkin ve Caulker açıklaması

Balotelli, Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, David Luiz ve Caner Erkin'in gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sancak "David Luiz gündemimizde yok. Caulker gündemimize geldi. Stoper için 3-4 alternatifimiz var, onlardan birini alacağız. Bizim gençleri geliştirecek lider bir oyuncu arıyoruz. Caner Erkin de gündemimizde yok. Belki Caner Erkin, Gökhan Gönül ile Çaykur Rizespor'da buluşur. Büyük ihtimalle de orası olacak" diye konuştu.