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GeriFutbol Son dakika: Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Son dakika: Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Son dakika: Adana Demirspor Asbaşkanı Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un kulüp asbaşkanı Şentürk Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

 

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