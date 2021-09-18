Son Dakika: Adana Demirspor 3-1 Çaykur Rizespor / Maç sonucu ve özeti

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Adana'da oynanan maçta açılışı golünü 33. dakikada penaltıdan Balotelli attı ve A. Demirspor 1-0 öne geçti.

Müsabakanın 39. dakikasında sahneye çıkan Vargas, skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu sonuçla biterken ikinci devrenin 53. dakikasında Boldrin farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmada son sözü Adana Demirspor'da Bjarnason söyledi ve mavi lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor, bu sezonki ilk galibiyetini Rizespor karşısında aldı. Bu sonuçla puanını 5'e yükselten A. Demirspor, 15. sırada yer aldı.

Henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz ekibi ise 1 puanla 18. sırada kaldı.

Maçtan önemli anlar:

9. dakikada Vargas'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahasından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere gitti.

12. dakikada Ezeh'in pasıyla hareketlenen Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

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17. dakikada Vargas'ın pası sonrası topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

31. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında topa yükselen Balotelli'nin kafa vuruşu sonrası top üstten auta giderken, yapılan VAR uyarısında topa Selim Ay'ın elle müdahale ettiği belirlendi ve maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanan Balotelli, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

39. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ezeh ile paslaşan Vargas, ceza sahası içerisinde tekrar topla buluştu. Oyuncu, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano, Selim, Holmen, Alberk, Djokovic, Sabo, Boyd, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı dört maçın üçünü kaybeden Çaykur Rizespor, lig tarihinde hiçbir sezonun ilk beş karşılaşmasında 4+ yenilgi almadı.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son beş maçı kazanamayan ve toplam üç gol atabilen Çaykur Rizespor, daha önceki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı. Süper Lig'in ilk dört haftasında en az toplam ve isabetli şut çeken, gol beklentisi yakalayan ve rakip ceza sahasında topla buluşan takım Çaykur Rizespor.

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Adana Demirspor formasıyla çıktığı son iç saha maçında Konyaspor filelerini havalandıran Britt Assombalonga, Temmuz 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki iç saha karşılaşmasında gol sevinci yaşamak istiyor. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı dört maçta iki gol atabilen Çaykur Rizespor, bu gollerin ikisini de Damjan Djokovic'in kullandığı duran toplar sonucunda buldu. Süper Lig'in son iki sezonunda da boy gösteren kaleciler arasında hem en fazla kurtarış yapan, hem de en fazla gol yiyen isim, Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan.

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Adana Demirspor'un başında çıktığı ilk maçta Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup olan Vincenzo Montella, Guus Hiddink'ten bu yana Süper Lig kariyerindeki ilk karşılaşmada 4+ farklı yenilgi alan ilk yabancı teknik direktör oldu.

ADANA DEMİRSPOR ÇAYKUR RİZESPOR SÜPER LİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Çaykur Rizespor Süper Lig maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Son maçında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen yeşil-mavililer, ligde 4 maç sonunda henüz galibiyet elde edemezken 1 puanla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Bolasie kafilede yer alırken futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.